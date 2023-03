The Conners: Dritte Staffel ab Mai in Deutschland zu sehen

Poster zur dritten Staffel von The Conners © ABC

Ab April kehren die Conners ins deutsche Fernsehen zurück, weil Sky Comedy für das Comeback sorgt und die komplette Serie von vorn zeigt. Ab Mai gibt es dann auch die dritte Staffel endlich als Deutschlandpremiere zu sehen. Darin setzt sich die Familie mit der Pandemie auseinander.

Am Donnerstag, den 13. April kehrt „The Conners“ nach langem Warten endlich auch ins deutsche Fernsehen zurück. Sky Comedy übernimmt dann die Serie und fängt ab 20.15 Uhr ganz vorne mit der ersten Season an - direkt mit zehn Folgen hintereinander am Premierentag.

Doch die noch bessere Nachricht ist, dass die bisher nicht gezeigte dritte Staffel ebenfalls ihre Deutschlandpremiere feiert. Am 4. Mai um 20.40 Uhr gibt es neun Folgen aus der Season am Stück zu sehen. Eine Woche später, also am 11. Mai gibt es dann die Folgen bis zur 19. Episode. Somit bleibt für die Folgewoche nur noch das Staffelfinale übrig, was dafür sprechen könnte, dass auch Staffel vier danach folgt. Doch das ist bisher nicht bestätigt. In den USA läuft aktuell schon die fünfte Staffel des Sitcom-Revivals. Zuvor lief die Serie bei Amazon Prime Video und im Disney Channel als Deutschlandpremiere. Wovon die neue Staffel handelt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)