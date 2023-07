The Blacklist: Deutschlandpremiere der 10. Staffel bei Netflix

Von: Adam Arndt

James Spader in „The Blacklist“ © NBC/ Sony TV

Wer nicht einzeln für die finale Staffel von „The Blacklist“ zahlen möchte, kann sich freuen. Denn im August wird die zehnte Season beim deutschen Netflix abrufbar sein. Wie geht es für Red und Co. weiter?

Am Samstag, den 12. August feiert die zehnte und letzte Staffel von „The Blacklist“ ihre Deutschlandpremiere bei Netflix in der Flatrate, wie man in der Demnächst-Sparte beim Streamingdienst sehen kann. 22 Folgen stehen bis zum großen Serienfinale noch aus.



„The Blacklist“: Wie geht es in der zehnten Staffel weiter?

Steuern wir darin auf das Ende von Raymond Reddington (James Spader) zu? Wie es aussieht, hecken ehemalige Blacklister Rachepläne gegen ihn aus.... Sechs Monate nach Wujings Flucht aus der Haft taucht Reddington auf mysteriöse Weise bei einer Explosion in Manhattan wieder auf. Als ein ehemaliger Blacklister am Tatort gefunden wird, beginnt die Task Force, eine größere Verschwörung zu untersuchen. Weitere Informationen zur finalen Staffel von „The Blacklist“ lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)