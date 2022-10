„The Big Bang Theory“: Warum Jim Parsons Entscheidung das Serienende einleitete

Der Cast von „The Big Bang Theory“ © CBS/WB TV

Das Buch „The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series“ stellt eine mündliche Erzählung zur erfolgreichsten Sitcom der letzten 20 Jahre dar. Nun gibt es daraus neue Infos, die das Ende der Serie betreffen und welche Rolle Jim Parsons dabei spielte.

Ganze zwölf Jahre lang war „The Big Bang Theory“ ein Sitcom-Hit, der zu seinem Höhepunkt über 20 Millionen Menschen pro Woche allein in den USA erreichte. Das neue Buch „The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series“ von Jessica Radloff verrät als sogenannte oral history, also eine Erzählung durch die Beteiligten, von einigen pikanten Details. Beispielsweise auch, wie das Ende der Erfolgsgeschichte eingeleitet wurde und welche Schlüsselrolle Jim Parsons aka Sheldon Cooper spielte. Denn immerhin verdiente der Cast, zu dem auch die schwangere Kaley Cuoco gehört, pro Folge stellenweise eine Million US-Dollar, sodass man auch locker hätte weitermachen können. Im Sommer 2018 war Parsons, laut dem Bericht von TVLine, bereit für neue Herausforderungen. „Ich glaube nicht, dass es einen Teil von mir gab, der tatsächlich weitere Staffeln (von Big Bang) nach der zwölften machen wollte. Ich war bereit zu gehen... aus der Sicherheit der Serie auszubrechen und herauszufinden, was als Nächstes für mich ansteht.“

Zudem stand er seinem Kollegen Simon Helberg aka Howard sehr nah. Helberg: „Das bedeutete jedoch nicht, dass wir erwartet hatten, dass die Serie enden würde oder das es keinen Versuch von den Produzenten, dem Studio oder dem Network geben würde, die Show weitergehen zu lassen, ob wir nun beteiligt wären oder nicht..“ Parsons meint weiter, dass die Vertragslage im August zum Start der zwölften Staffel nicht besprochen wurde: „Ich fühlte mich beim ersten gemeinsamen Lesen der Drehbücher wie ein Lügner. Ich wusste, dass es das für mich am Ende der nächsten 24 Episoden gewesen wäre. Also fragte ich Chuck (Lorre) und Steve (Molaro), ob wir reden können. “Der Table Read fand am Mittwochnachmittag statt und das Meeting zwischen Lorre, Molaro und Parsons war dann für den folgenden Morgen anberaumt. Molaro: „Es stand nie zur Debatte ohne ihn weiter zu machen. Die Serie war dieses Ensemble und der Gedanke eine merkwürdige Version ohne ihn zu machen, fühlte sich nicht richtig an.“ Daraufhin tappten seine Kollegen sechs Tage lang in Dunkeln, bis Lorre und WB-CEO Peter Roth die Angelegenheit mit den Produzenten bei CBS und WB besprochen hatten. Weiterlesen bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)