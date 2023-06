Ted Lasso: Nathan-Darsteller feuert Spin-off-Gerüchte an

Teilen

Nick Mohammed in „Ted Lasso“ © AppleTV+

Ob die dritte Staffel von „Ted Lasso“ wirklich schon den Schlusspfiff für die Fußballkomödie bedeutete, macht Fans derzeit kirre. Sprichwörtliches Feuer in die lodernde Gerüchteküche kippt nun auch noch Nathan-Darsteller Nick Mohammed mit einem kryptischen Post in den sozialen Medien.

Ende Mai ging mit dem dritten Staffelfinale von „Ted Lasso“ das vermeintliche Serienfinale der Fußballkomödie mit Jason Sudeikis über die Bühne. Apple TV+ und Nathan-Darsteller Nick Mohammed spielen nun aber mit den Gefühlen der Fans, denn auf ein Bild seiner Serienfigur plus Kollegen mit den Worten „Smells like potential“ (Riecht nach Potential) antwortete der Schauspieler mit einem Emoji mit Reißverschlussmund, als hätte er ein Geheimnis zu wahren, das wir noch nicht wissen dürfen... Ist doch noch eine Staffel oder gar ein Serienableger drin? Oder ist das alles nur Social-Media-Spaß?

Im Gespräch mit Entertainment Weekly gab Mohammed vor Staffel drei zu Protokoll: „Ich habe das Gefühl, dass die Autoren am Anfang wirklich offen waren und sagten, dass sie in ihren Köpfen einen Drei-Staffel-Bogen entworfen hätten. Das heißt aber nicht, dass es definitiv zu Ende gehen muss. Es gibt keinen Grund, warum es nicht weitergehen könnte. Also, wir werden sehen. Ich hoffe, es gibt noch mehr, aber wer weiß.“ Weitere Hintergrundinfos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)