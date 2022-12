Tales of the Walking Dead: Deutschlandpremiere bei Magenta TV im kommenden Jahr

Tales of the Walking Dead © AMC

Magenta TV wird zur Heimat der jüngsten Zombie-Serie aus dem „The-Walking-Dead“-Universum. Im Februar wird „Tales of the Walking Dead“ zum Teil der Megathek werden. Sechs eigenständige Episoden aus dem Reich der Untoten werden darin präsentiert. Eine auch mit einigen alten Bekannten.

Am Sonntag, den 19. Februar feiert die neue Anthologieserie „Tales of the Walking Dead“ ihre Deutschlandpremiere bei Magenta TV. Die Staffel besteht aus sechs Episoden, die dann in der Megathek landen. Bisher wurde noch keine Entscheidung über die Zukunft getroffen. Die Mutterserie, zu der es sechs Spin-Offs gibt, lief zuletzt in Deutschland zuerst bei ProSieben Fun und Disney+. „Fear the Walking Dead“ und „The Walking Dead: World Beyond“ sind bei Amazon Prime Video heimisch.

Im offiziellen Trailer sehen wir eine Vorschau auf die sechs Geschichten, die uns insgesamt erwarten. Beispielsweise gibt es eine ausführlichere Vorgeschichte der Figur Alpha (Samantha Morton) und ihrer Tochter Lydia, bevor sie die Whisperers gründete. Zudem sehen wir auch bei anderen Figuren einen Rückblick auf den Anfang der Zombie-Apokalpyse. Dabei wird auch das anfängliche Zweifeln der Gesellschaft gezeigt, die nicht wahrhaben will, was geschieht... Welche Darsteller dabei sind und was es sonst noch Neues aus TWD-Land gibt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)