Tage, die es nicht gab: Kritik zur Pilotfolge der ARD-Serie

Szenenfoto aus Tage, die es nicht gab © RD/ORF/MR Film/Thomas Ramstorfer

Die erste Folge der Eventserie Tage, die es nicht gab bei Das Erste lässt einiges von der interessanten Geschichte erahnen, die auf das Publikum zukommt, verliert sich aber zusehends in der Vorstellung der Figuren. Das streckt die Episode zulasten des Spannungsaufbaus und führt streckenweise zu einem zähen Start.

Ein Mann namens Paul Paulitz stürzt sich von der Mauer eines Staudamms in Österreich. Was ist geschehen? Selbstmord? Ein Unfall? Oder vielleicht sogar Mord? Als Kommissarin Elfriede Grünberger (Sissy Höfferer) und ihr Kollege Lukas Leodolter (Tobias Resch) von der Kripo Wien den eigentlich abgeschlossenen Fall nach einigen Jahren wiederaufnehmen, stoßen sie auf weitere ungeklärte Todesfälle. Diese führen sie in die gutsituierte Mittelschicht und zu vier Freundinnen, die offensichtlich ein Geheimnis umgibt. Was haben die Frauen mit den Toten zu tun? Und warum sind sie von einem Mantel des Schweigens umgeben, der zur Eliteschule Sophianum führt?

Die Pilotfolge von „Tage, die es nicht gab“ ist nicht uninteressant, hat aber mit einigen Macken zu kämpfen. Strukturell gliedert sich die Debütepisode grob in drei Blöcke. Die Geschichte beginnt mit einigen nett anzusehenden Drohnenaufnahmen von einem Staudamm, von dessen Mauern soeben ein Mann in die Tiefe stürzt. Die Polizei fährt vor und wir erkennen, dass wir uns in Österreich befinden. Eine ausführliche Kritik der Pilotepisode, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)