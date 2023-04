Streamingtipp zum Wochenende: Power Rangers - Once and Always bei Netflix

Das Special „Power Rangers: Once and Always" gibt es nun bei Netflix zu sehen

Die „Mighty Morphin‘ Power Rangers“ werden 30 Jahre alt. Passend dazu gönnt Netflix den bunten Rangers eine Art Reunion und Jubiläums-Special. Einige ehemalige und altbekannte Ranger aus den ersten drei Staffeln kämpfen gegen Robo-Rita in „Power Rangers - Once and Always“.

„It‘s Morphin‘ Time!“ Seit Mittwoch, den 19. April gibt es bei Netflix das Special „Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always“ zu sehen, welches das 30. jährige Jubiläum von „Mighty Morphin Power Rangers“ zelebriert. Die Power Rangers basieren natülich lose auf den japanischen Super-Sentai-Serien, die seit den früheren 90ern mit amerikanischen Material angereichert als MMPR präsentiert werden.

In rund einer Stunde wird der Dino-Staffeln der Power Rangers Tribut gezollt, aber auch an zwei inzwischen verstorbenen Ranger-Darstellern, nämlich Trini-Darstellerin Thuy Trang und Jason David Frank aka Tommy Oliver gedacht. Den Serienjunkies-Streamingtipp lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)