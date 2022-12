Stephen-King-Werk „The Dark Tower“ kommt als Serie zu Amazon Prime Video

„The Dark Tower“ wurde schon einmal fürs Kino verfilmt © Sony/MRC/Imagine

Mike Flanagan und seine Produktionsfirma wechseln bekanntlich von Netflix zu Prime Video. Dort wird dem Serienmacher ein Traum erfüllt. Er setzt die Serienversion von Stephen Kings „The Dark Tower“ um, von der so viele Fans geträumt haben.

Sechs Jahre lang haben Mike Flanagan und Trevor Macy via Intrepid Pictures Stoffe für Netflix (so Profiltransfer freischalten) geschaffen und produziert. Seit 2004 haben sie die gemeinsame Produktionsfirma bereits. Vier Jahre davon haben sie exklusiv für den Streamingmarktführer gewirkt. Nach den beiden „Haunting“-Serien und Midnight Mass wechseln sie mit sofortiger Wirkung zum Konkurrenten Amazon Prime Video. Dort erfüllt sich Flanagan wohl einen großen Traum, denn er darf das Magnum-Opus von Stephen King erneut adaptieren: „The Dark Tower“. Wie schon in Versuchen zuvor, soll es groß werden: Fünf Staffeln und zwei Spielfilme sind für diese Umsetzung angedacht. Ob es diesmal klappt?

In einem Interview mit Deadline haben die beiden die Absicht verkündet und offenbart, dass sie an die Rechte für das Mammutwerk gekommen sind. Darin werden mehrere Genres wie Western, Science-Fantasy, Horror und Dark Fantasy vermischt. Bereits jetzt ist ein Pilotscript vorhanden, was Flangan geschrieben hat, und eine grobe Outline hat er ebenfalls schon auf dem Schreibtisch. Was sonst schon über die neue Serie bekannt ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)