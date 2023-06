Star Trek - Strange New Worlds: Kritik der Episode 1x02

Christina Chong in „Star Trek: Strange New Worlds“ © Paramount+

Mit der Folge „The Broken Circle“ startet die zweite Staffel der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ bei Paramount+. Captain Pike bricht auf, um Una zu helfen und überlässt Spock das Kommando der Enterprise. Ein Hilferuf von La‘an startet das Abenteuer und bringt die Klingonen ins Spiel.

Der Cliffhanger aus A Quality of Mercy wird in der Star Trek: Strange New Worlds-Episode „The Broken Circle“ direkt aufgegriffen, sehen wir doch in den Eröffnungsszenen Christopher Pike (Anson Mount) im Gespräch mit Number One (Rebecca Romijn), die aufgrund ihrer genetischen Modifikationen verhaftet wurde. Pike möchte ihr helfen und ist bereit, dafür seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Er übergibt Spock (Ethan Peck) das Kommando über die Enterprise, die gerade bei Starbase One überholt und inspiziert wird, um anschließend mit einem Shuttle aufzubrechen und Una einen Anwalt zu besorgen. Damit verabschiedet sich Pike überraschenderweise aus dieser Episode, die sich im Anschluss auf Spock und den Rest der Besatzung konzentriert.

Uhura (Celia Rose Gooding) empfängt einen Hilferuf von La‘an (Christina Chong), die in All Those Who Wander die Enterprise verlassen hat, um Oriana (Emma Ho) dabei zu helfen, ihre Familie zu finden. Spock möchte dem Hilferuf nachgehen, der vom Planeten Cajitar IV ausgeht, welcher ein hohes Dilithium-Vorkommen hat. Das komplette Review lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Christian Schäfer)