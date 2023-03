Star Trek - Picard: Woher kennt man die TNG-Darsteller noch?

Poster zur Serie Star Trek: Picard © Paramount+

Mittlerweile ist fast die gesamte Crew aus Star Trek: The Next Generation auch in Star Trek: Picard aufgetaucht beziehungsweise wird in dieser Staffel noch erscheinen. Doch woher könnte man die Darsteller vielleicht noch kennen?

Immer mehr bekannte Gesichter aus „Star Trek: The Next Generation“ sind im Laufe von „Star Trek: Picard“ zur Serie gestoßen und werden auch im späteren Verlauf der aktuellen dritten Staffel, welche in Deutschland beim Streamingdienst Amazon Prime Video verfügbar ist und zeitnah auch bei Paramount+ erscheinen soll, noch auftreten.

Wer die Karrieren der Darstellerinnen und Darsteller der Crew aus „TNG“ nicht so genau verfolgt hat oder vielleicht sogar mit der neuen Serie erst eingestiegen ist, für den haben wir zusammengesucht, woher man die Frauen und Männer in den Uniformen der Föderation noch kennen könnte. Einige von ihnen waren in so mancher bekannten Serie oder Film zu sehen, während andere vor allem mit ihrer Stimme zu hören waren. Aber lest selbst, was die Crew der Enterprise abseits des „Star-Trek“-Universums noch so getrieben hat. Bilder der einzelnen Darsteller und woher man sie kennt, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)