Star Trek - Picard: Crew aus einer anderen Serie im neuen Trailer zur Finalstaffel

Star Trek: Picard © Paramount+

Die Crew aus Star Trek: The Next Generation wird in der dritten Season von Star Trek: Picard mit ihrem Ex-Captain Jean-Luc wieder vereint, wie auch der neue Trailer zur Finalstaffel zeigt. Auf den Schirm!

Paramount+ (hier die neuen Filme und Serien im März) hat noch einen weiteren Trailer zur dritten und letzten Season von „Star Trek: Picard“ auf unsere Bildschirme transportiert, in dem noch etwas mehr von der zurückkehrenden Crew aus „Star Trek: The Next Generation“ zu sehen ist. Los geht es am 16. Februar beim US-Streamingdienst und einen Tag später beim hiesigen Amazon Prime Video.

Admiral Picard (Patrick Stewart) erhält in der dritten Staffel einen Notruf von Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) und wird daraufhin mit dem Rest seiner Crew aus „Star Trek: The Next Generation“ wieder vereint. So kommt es zum Wiedersehen mit Geordi La Forge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), William Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) und auch Annika Hansen aka Seven of Nine (Jeri Ryan) lässt sich zusammen mit Raffi (Michelle Hurd) erneut blicken. Den Trailer und was er sonst noch verrät finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)