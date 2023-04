Star Trek: Kritik der Episode Surrender

Amanda Plummer in „Star Trek: Picard“ © Paramount+

In der Folge „Surrender“ der US-Serie „Star Trek: Picard“ hat Vadic die Kontrolle über die Titan. Sie fordert Jack auf, zur Brücke zu kommen oder sie wird alle zehn Minuten ein Crewmitglied töten. Picard und den anderen läuft die Zeit davon.

Die aktuelle Episode löst den Cliffhanger von letzter Woche auf und beendet den zweiten Akt der dritten Staffel „Star Trek: Picard“ (hier zur Kritik der Folge The Bounty). Der Fokus liegt dabei stärker denn je auf der alten Crew aus „Star Trek: The Next Generation“, ohne allerdings das Augenmerk zu lange von der gegenwärtigen Krisensituation zu nehmen, die Vadic (Amanda Plummer) zur bösewichtigen Höchstform auflaufen lässt und Jack (Ed Speleers) vor die Frage stellt, ob er nicht einfach aufgeben und sich selbst ausliefern soll. Außerdem gibt es erneut und passend zu Ostern jede Menge (offensichtliche wie weniger offensichtliche) easter eggs zu entdecken.

Mit Vadic in Kontrolle und auf dem captain‘s chair ist die Ausgangssituation nicht gerade rosig. Jean-Luc (Patrick Stewart), Beverly (Gates McFadden), Jack und Sidney (Ashlei Sharpe Chestnut) befinden sich zwar ebenso wenig auf der Brücke wie Geordi (LeVar Burton) und Alandra (Mica Burton), aber Vadics Schergen machen das Schiff unsicher, was für mehrere Crewmitglieder tödlich endet. Die Aufforderung, dass Jack zur Brücke kommen soll, lässt sich außerdem nicht mehr ignorieren, als Vadic ein Ultimatum stellt und damit droht, alle zehn Minuten ein Mitglied der Brückencrew zu töten. Eine ausführliche Kritik zur Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Christian Schäfer)