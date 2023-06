Sisi: Start der 3. Staffel noch 2023 bei RTL

Kaiser Franz Joseph (Jannik Schümann) und Sisi (Dominique Devenport) © RTL / Armands Virbulis

Die Serie „Sisi“ gilt für RTL und RTL+ offenbar als großer Erfolg. Darum wird aktuell schon die dritte Staffel gedreht, die noch im Verlauf des Jahres starten soll. Das erwartet die Zuschauer.

Sisi (Dominique Devenport) und Franz (Jannik Schümann) bleiben den Zuschauern von RTL und RTL+ auch in der dritten Staffel von „Sisi“ erhalten, die seit kurzem im Baltikum, genauer gesagt in bis August 2023 in Riga, Vilnius und Umgebung sowie in Kroatien gedreht wird.

Sechs neue Folgen entstehen, wobei die Serie wohl einige Streaming-Rekorde brechen konnte. Im linearen Fernsehen fiel der Erfolg zwar etwas überschaubarer aus, erreichte aber immer noch akzeptable Marktanteile. Noch im Jahr 2023 sollen die neuen Folgen ihre Premiere feiern. Die ersten beiden Staffeln liefen jeweils im Dezember an. Was in der dritten Staffel von „Sisi“ ansteht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)