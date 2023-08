Shelter: Kritik der Pilotepisode zur Amazon-Mysteryserie

Mit „Shelter - Der schwarze Schmetterling“ aka „Harlan Coben‘s Shelter“ schickt Amazon Prime Video eine an Jugendliche und Young Adults gerichtete Mysteryserie ins Rennen, die nach der Begutachtung der Pilotfolge einen gemischten Eindruck hinterlassen kann.

Mickey Bolitar (Jaden Michael) lebt in der Serie „Shelter“ nach dem Unfalltod seines Vaters bei seiner Tante (Constance Zimmer) in der kleinen Stadt Kasselton. Trotz seiner Trauer lebt er sich gut ein und freundet sich mit Arthur (Adrian Greensmith) alias „Löffel“ an. Als er sich in die ebenfalls neu an die Schule gekommene Ashley (Samantha Bugliaro) verliebt, beginnen die Probleme jedoch erst richtig. Das Mädchen verschwindet plötzlich spurlos und ein altes Spukschloss scheint Mickey auf magischem Weg zu sich zu rufen...

Mysteryserien, die sich an ein vornehmlich jüngeres Publikum richten, erfahren derzeit einen Aufschwung bei den großen Streamingdiensten. Auf Netflix ist des beispielsweise „Locke & Key“, auf Disney+ „The Hardy Boys“, bei Paramount+ „School Spirits“ und bei Amazon Prime Video neben „Der Greif“ nun auch „Shelter - Der schwarze Schmetterling“. Ein ausführliches Review zur neuen Serie „Shelter“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Reinhard Prahl)