Shazam! Fury of the Gods: Kritik zum DC-Sequel

Teilen

Szenenfoto aus dem Film Shazam! Fury of the Gods © Warner Bros./New Line Cinema

Vier Jahre nach dem ersten Film kommt Shazam! Fury of the Gods in die Kinos. Die Shazamily trifft auf einen Schwesternbund und muss Philadelphia erneut beschützen und Zusammenhalt üben. Wie ist das Sequel gelungen?

2019 kam „Shazam“ in die Kinos und war die erste DC-Zusammenarbeit von Warner Bros. und New Line Cinema, gefolgt von „Black Adam“ mit Dwayne Johnson aus dem Jahr 2022. 2023 erscheint nun also - trotz überschaubaren Erfolgs am Box Office - „Shazam! Fury of the Gods“. Der letzte Teil hatte die Shazamily etabliert und hielt sich an eine jüngere Story von Geoff Johns aus dem „Shazam“-Comic. Die Fortsetzung setzt nicht den nächsten Handlungsbogen um, sondern einen um die Töchter von Atlas, die von Lucy Liu („Elementary“), Helen Mirren („Fast and Furious 9“) und Rachel Zegler („West Side Story“) gespielt werden. Worum es geht und wie das gelungen ist, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)