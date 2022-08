Serienjunkies-Podcast: House of the Dragon - Die Erben des Drachen (Folge 1)

House of the Dragon: Milly Alcock als Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Emily Carey als Alicent Hightower.

Game of Thrones ist tot, lang lebe House of the Dragon! Hanna, Mario und Bjarne besprechen die erste Episode des Fantasy-Prequels House of the Dragon. Konnte die Pilotepisode überzeugen und ist das Akronym Hot D passend? Podracarys!

Die neue HBO-Fantasyserie House of the Dragon, die erneut auf einer Vorlage von George R. R. Martin zurückgeht, ruft natürlich wieder den Serienjunkies-Podcast auf den Plan - wenn auch in leicht abgewandelter Besetzung. Neben Hanna und Mario, die Ihr vielleicht noch aus dem Game of Thrones-Podcast kennt, übernimmt neuerdings Moderations-Maester Bjarne die Führung durch die Handlung. In der extralangen Episode zum Auftakt The Heirs of the Dragon beleuchten wir die Hintergründe zur Serie und reden über die neuen Charaktere, die 172 Jahre vor Daenerys Targaryen das gefährliche Thronspiel spielen. Podracarys!

0:00 Vorgeplänkel

0:08 Spin-off und Produktion

0:17 Jahr 101

0:28 Rhaenyra, Drachen-Lore und Poster

0:37 Die Kutsche und King‘s Landing

0:44 Der Kleine Rat

1:01 Daemon

1:18 Das Turnier

1:28 Die Geburt

1:32 Drachen-Bestattung

1:41 Die Farbe Grün

1:50 Viserys und Rhaenyra

1:56 Nachfolge

2:00 Feedback

