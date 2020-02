"Ragnarök" auf Netflix: Wird es eine 2. Staffel geben?

Serie aus Norwegen

Netflix konnte mit der neuen Götter-Serie "Ragnarök" erneut einen Hit landen. Fans wünschen sich eine Fortsetzung, doch wird es eine 2. Staffel geben?

Ende Januar ist auf Netflix die neue Serie "Ragnarök" erschienen.

Sie handelt von Göttern und Kreaturen der nordischen Mythologie, die in der modernen Zeit ihre Konflikte austragen.

Das Ende der ersten Staffel deutete auf eine Fortsetzung hin.

Übernatürliche Wesen in der modernen Welt ist ein Erfolgsrezept, auf das Netflix schon mehrmals zurückgegriffen hat. "Chilling Adventures of Sabrina" handelt von Hexen, "V-Wars" von Vampiren und "Lucifer" vom Teufel. Bei "Ragnarök" stehen hingegen Menschen mit Fähigkeiten der nordischen Götter im Vordergrund, die einen normalen Alltag leben - zumindest auf den ersten Blick.

Das Konzept hat Erfolg, denn schon jetzt freuen sich unzählige Zuschauer auf eine 2. Staffel. Doch wird es diese überhaupt geben?

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Ragnarök"+++

Ende der 1. Staffel von "Ragnarök" mit Anknüpfpunkten für eine Fortsetzung

Wer alle sechs Folgen der 1. Staffel von "Ragnarök"* gesehen hat weiß, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die Macher der norwegischen Serie mit mindestens ein, zwei Fortsetzungen liebäugeln. So verriet beispielsweise die Seherin gegen Ende der Staffel, dass auf Ragnarök noch viel mehr folgen wird.

Weiterhin ist noch unklar, was mit Vidar (Gísli Örn Garðarsson) nach seinem Kampf mit Magne (David Stakston) geschah. Kenner der nordischen Mythologie dürfte zudem aufgefallen sein, dass es noch unzählige weitere Götter gibt, deren Fähigkeiten auf Menschen in Edda übergehen könnten. Vielleicht spielt neben Thor auch Loki noch eine Rolle?

Wird es eine 2. Staffel von "Ragnarök" geben?

Zu einer 2. Staffel von "Ragnarök" hat sich Netflix* bislang noch nicht geäußert. Wenn es nach dem Wunsch vieler Zuschauer geht, sollte einer Fortsetzung allerdings nichts mehr im Weg stehen. Unter dem Trailer der 1. Staffel auf YouTube finden sich bereits mehrere Kommentare mit der Bitte, eine 2. Staffel zu drehen. Auch auf Twitter wenden sich die Fans der Serie an den Streamingdienst*:

Die Wertung auf IMDb gibt ebenfalls Aufschluss darüber, wie gut "Ragnarök" bei den Zuschauern ankam. Von insgesamt zehn Sternen hat die Serie immerhin 7,6 Sterne erhalten (Stand: 04. Februar 2020). Aktuell spricht also nichts gegen eine Fortsetzung, die vielleicht sogar mehr als sechs Folgen umfasst. Die geringe Episodenanzahl zählt nämlich zu einem Kritikpunkt vieler Fans. So schreibt beispielsweise ein Zuschauer in den YouTube-Kommentaren: "Die Serie ist so Hammer. Aber jetzt mal ehrlich Leute, was für ein Sch**ß, nur sechs Folgen? Unnötig."

