Paramount+ freut sich über Streaming-Rekord der Serie 1923

1923 © Paramount+

Das Yellowstone-Franchise bleibt auch mit der neuen Serie 1923 ein enormer Erfolg. Zur Premiere hat das Prequel mit Harrison Ford und Helen Mirren beim Streamingservice Paramount+ sogar einen neuen Rekord brechen können.

Knapp 7,4 Millionen Menschen in den USA sollen bei der Premiere von „1923“ am Sonntag, den 18. Dezember via Paramount+ (und anderen Paramount-Kanälen) dabei gewesen sein. Für die noch junge Streaming-Plattform, die früher CBS All Access hieß, handelt es sich um einen neuen Rekord (hier zu Serien und Filmen bei Paramount+ im Januar 2023). Nie zuvor war das Publikum bei einem Neustart so groß. Zumal der vorherige Bestwert laut TVLine um mehr als 80 Prozent überboten worden sein soll.

„1923“ deckt geschichtlich die Prohibition und die Große Depression ab, die in Montana schon deutlich früher losging als im Rest Amerikas. Auch die Nachwehen des Ersten Weltkrieges sind zu spüren. Grundbesitzer wie die Duttons haben außerdem mit einer Epidemie von Viehdieben und Gesetzlosen im eigentlich nicht mehr ganz so Wilden Westen zu tun. Wie die Serie beim Kabelsender abschnitt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)