Oscars 2020: Diese nominierten Filme gibt es auf Netflix, Amazon Prime und Sky

Die Oscars 2020 stehen vor der Tür, doch die nominierten Filme sagen Ihnen nichts? Kein Problem, denn Netflix, Amazon Prime und Sky bieten manche Werke an.

Am 9. Februar findet die Oscar-Verleihung 2020 in Los Angeles statt.

Viele der nominierten Filme laufen aktuell im Kino.

Manche sind aber auch auf Netflix, Amazon Prime und Sky verfügbar.

Lange dauert es nicht mehr, bis endlich bekannt ist, wer die großen Gewinner der 92. Oscars sein werden. Am 9. Februar versammeln sich die Stars der Filmwelt im Dolby Theatre in Hollywood und hoffen dort auf einen Sieg in einer oder mehrerer Kategorien der Preisverleihung.

Nominierte Schauspieler und Filme sind bereits bekannt, entsprechend kursieren schon dutzende Mutmaßungen zu den möglichen Gewinnern des Abends im Netz. Wer ebenfalls mitreden will, sollte natürlich einen Großteil der in die engere Auswahl genommenen Filme kennen. Dafür muss man aber nicht einmal viel Geld für Kinobesuche ausgeben, denn der ein oder andere Film steht auch auf den geläufigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Sky zur Verfügung.

Oscars 2020 - Die Prognose

Oscars 2020: Diese nominierten Filme sind auf Netflix verfügbar

Im Kino laufen aktuell die in der Kategorie "Bester Film" nominierten Filme "1917", "Jojo Rabbit", "Little Women" und "Parasite". Entsprechend stehen diese Werke bislang auf keinem Streamingdienst zur Verfügung. Das Gleiche gilt für "Joker", der trotz seiner Veröffentlichung im Herbst 2019 noch immer in einzelnen Kinos ausgestrahlt wird.

Mehr Glück haben all jene, die noch keine Chance hatten "The Irishman" und "Marriage Story" zu sehen. Die Eigenproduktionen von Netflix* bietet der Streamingdienst nach wie vor an. Beide Filme haben gute Chancen auf mehrere Oscars, da "The Irishman" zehn Nominierungen und "Marriage Story" sechs Nominierungen vorweisen können.

Alle Filme und Dokus auf einen Blick:

Film / Doku Streamingdienst Nominiert in der Kategorie... The Irishman Netflix Bester Film Beste Regie (Martin Scorsese) Bester Nebendarsteller (Al Pacino und Joe Pesci) Bestes adaptiertes Drehbuch Beste Kamera Bestes Szenenbild Bestes Kostümdesign Bester Schnitt Beste visuelle Effekte Marriage Story Netflix Bester Film Bester Hauptdarsteller (Adam Driver) Beste Hauptdarstellerin (Scarlett Johansson) Beste Nebendarstellerin (Laura Dern) Bestes Originaldrehbuch Beste Filmmusik Die zwei Päpste Netflix Bester Hauptdarsteller (Jonathan Pryce) Bester Nebendarsteller (Anthony Hopkins) Bestes adaptiertes Drehbuch Klaus Netflix Bester Animationsfilm Ich habe meinen Körper verloren Netflix Bester Animationsfilm Am Rande der Demokratie Netflix Bester Dokumentarfilm American Factory Netflix Bester Dokumentarfilm

Amazon Prime bietet mehrere nominierte Filme an

Etwas größer ist die Auswahl auf Amazon Prime. Allerdings muss für die meisten Filme ein Aufpreis bezahlt werden, da sie nicht im normalen Abo enthalten sind.

Filme Streamingdienst Nominiert in der Kategorie... Anmerkung Once Upon A Time In... Hollywood Amazon Prime Bester Film Beste Regie (Quentin Tarantino) Bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) Bester Nebendarsteller (Brad Pitt) Bestes Originaldrehbuch Beste Kamera Bestes Szenenbild Bestes Kostümdesign Bester Ton Bester Tonschnitt Nur zum Kaufen und Leihen Leid und Herrlichkeit Amazon Prime Bester Hauptdarsteller (Antonio Banderas) Bester internationaler Film Nur zum Kaufen und Leihen A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando Amazon Prime Bester Filmsong Bester Animationsfilm Nur zum Kaufen und Leihen Rocketman Amazon Prime Bester Filmsong Nur zum Kaufen und Leihen Breakthrough - Zurück ins Leben Amazon Prime Bester Filmsong Nur zum Kaufen und Leihen Ad Astra - Zu den Sternen Amazon Prime Bester Ton Nur zum Kaufen Avengers: Endgame Amazon Prime Beste visuelle Effekte Nur zum Kaufen Der König der Löwen Amazon Prime Beste visuelle Effekte Nur zum Kaufen und Leihen Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt Amazon Prime Bester Animationsfilm Nur zum Kaufen und Leihen Ich habe meinen Körper verloren Amazon Prime Bester Animationsfilm / Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer Amazon Prime Bester Animationsfilm Nur zum Kaufen und Leihen

Alle nominierten Filme auf Sky

Sky bietet im Großen und Ganzen die gleichen Filme an wie Amazon Prime, mit nur einem gravierenden Unterschied: "Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" ist im Film-Paket von Sky Ticket enthalten und daher für Abonnenten frei verfügbar.

Filme Dienste Nominiert in der Kategorie... Anmerkung Once Upon A Time In... Hollywood Sky Store Bester Film Beste Regie (Quentin Tarantino) Bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) Bester Nebendarsteller (Brad Pitt) Bestes Originaldrehbuch Beste Kamera Bestes Szenenbild Bestes Kostümdesign Bester Ton Bester Tonschnitt Nur zum Kaufen und Leihen Leid und Herrlichkeit Sky Store Bester Hauptdarsteller (Antonio Banderas) Bester internationaler Film Nur zum Kaufen und Leihen A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando Sky Store Bester Filmsong Bester Animationsfilm Nur zum Kaufen und Leihen Rocketman Sky Store Bester Filmsong Nur zum Kaufen und Leihen Breakthrough - Zurück ins Leben Sky Store Bester Filmsong Nur zum Kaufen und Leihen Ad Astra - Zu den Sternen Sky Store Bester Ton Nur zum Kaufen Avengers: Endgame Sky Store Beste visuelle Effekte Nur zum Kaufen Der König der Löwen Sky Store Beste visuelle Effekte Nur zum Kaufen und Leihen Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt Sky Store, Sky Ticket Bester Animationsfilm Zum Kaufen im Sky Store und im Film-Paket von Sky Ticket enthalten Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer Sky Store Bester Animationsfilm Nur zum Kaufen und Leihen

