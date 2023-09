Only Murders in the Building: Wer hat Ben Glenroy in der dritten Staffel ermordet?

Wer sind die Verdächtigen in der Serie bei Disney+?

Der von Paul Rudd gespielte Schauspieler Ben Glenroy ist das Mordopfer in der dritten Staffel von „Only Murders in the Building“. Doch wer hat den nervtötenden Star aus „CoBro“ und „Girl Cop“ um die Ecke gebracht? Hier ist die Liste der Verdächtigen mit Einschätzungen und Theorien zu den potentiellen Täter.

Die dritte Season der Whodunnit-Comedy „Only Murders in the Building“ ist zur Hälfte vorüber. Zeit für eine kleine Bilanz inklusive Theorien zum Thema Who killed Ben Glenroy?

Den ersten vermeintlichen Tod des von Paul Rudd gespielten Schauspielers bekamen wir schon im zweiten Staffelfinale zu sehen, in welchem er mitten auf der Bühne während der Premiere des Krimistücks „Death Rattle" zusammenbrach. Im Auftakt der dritten Staffel erscheint er urplötzlich genesen auf der deprimierenden Premierenparty, ehe er ermordet im Fahrstuhl des Arconia-Gebäudes gefunden wird. Das Podcast-Trio, bestehend aus Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez), ermittelt erneut.