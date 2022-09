Neue „Star Wars“-Serie auf Disney Plus: So anders ist „Andor“

Von: Janine Napirca

„Star Wars“-Fans aufgepasst: Mit „Andor“ gibt es eine neue Spinoff-Serie aus George Lucas‘ Universum. Warum die Produktion anders als bisherige „Star Wars“-Serien und Filme ist, lesen Sie hier.

„Andor“, auch „Star Wars: Andor“ genannt, ist eine US-amerikanische Serie von Tony Gilroy, die im „Star Wars“-Universum von George Lucas angesiedelt ist. Erzählt wird die Vorgeschichte zum Kinofilm „Rogue One: A Star Wars Story“ aus dem Jahr 2016. Warum das Spinoff mit Diego Luna als Rebellen-Kapitän und Spion Cassian Andor anders als andere Titel der „Star Wars“-Reihe ist, lesen Sie im Folgenden.

Wann und wo kann man „Star Wars: Andor“ kostenlos streamen?

Wer ein Disney Plus-Abo hat, kann das „Star Wars“-Spinoff „Andor“ seit September streamen. Die ersten drei Folgen sind seit dem 21. September 2022 auf Disney+ verfügbar. Auf weitere Episoden brauchen „Star Wars“-Fans allerdings nicht all zu lange warten, denn jeden Mittwoch erscheint eine weitere Folge. Insgesamt soll die erste Staffel „Star Wars: Andor“ aus zwölf Folgen bestehen.

Worum geht es im „Star Wars“-Spinoff „Andor“ auf Disney Plus?

Die Disney Plus-Serie „Andor“ spielt fünf Jahre vor dem Film „Rogue One: A Star Wars Story“ und erzählt die Vorgeschichte des bekannten Rebellen Cassian Andor. In „Star Wars: Andor“ sucht er seine verschwundene Schwester, die er in der Prostitution vermutet. Auf seinem Weg wird der Protagonist, dargestellt von Diego Luna, in einen Konflikt verwickelt, bei dem Menschen sterben. Zurück auf seinem Planeten Ferrix angekommen, verfolgt ihn die Tat, denn er wird nun als Mörder gesucht. Zeitgleich erscheint Luthen, gespielt von Stellan Skarsgards, auf der Bildfläche. Der Fremde weiß viel über Andors Vergangenheit und möchte ihn für die Rebellion gegen das Imperium gewinnen.

Disney Plus: Darum ist „Andor“ anders als bisherige Filme und Serien aus dem „Star Wars“-Universum

Zum einen auditiv, zum anderen visuell hebt sich die neue Serie „Andor“ von anderen Filmen und Serien aus dem „Star Wars“-Universum ab. Der mehrmals für den Oscar nominierte Komponist Nicholas Britell verzichtet darauf, bekannte Themen wie die pompöse, Blechbläser-lastige Marschmusik, mit der John Williams den „Star Wars“-Sound geprägt hat, zu verwenden. Auch epische Chöre eines „Duel Of The Fates“ oder Trommeln aus „The Mandalorian“ und „Boba Fett“, mit denen Ludwig Göransson die Galaxis bereicherte, findet man bei „Andor“ nicht. Die Filmmusik des neuen „Star Wars“-Spinoffs setzt hingegen vor allem auf Streichmusik, die durch rockige Elemente ergänzt wird. Visuell ist „Andor“ ebenfalls nicht mit den „Star Wars“-Spinoffs „The Mandalorian“, „The Book Of Boba Fett“ oder „Obi-Wan Kenobi“ zu vergleichen. Die neue „Star Wars“-Serie setzt statt StageCraft-Technologie auf mehr Handarbeit.

Wird es eine zweite Staffel „Andor“ bei Disney Plus geben?

Fans des neuen „Star Wars"-Spinoffs können beruhigt aufatmen: Bereits im Februar 2022 wurde bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel von „Star Wars: Andor" bei Disney Plus geben soll. Einen kleinen Wermutstropfen müssen Zuschauerinnen und Zuschauer aber dennoch hinnehmen. Die geplante zweite Staffel von „Andor" soll zugleich die letzte Staffel des „Star Wars"-Spinoffs sein.