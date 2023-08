Neue Serien im August 2023 in der ZDF-Mediathek zum Streamen

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Welche Serien gibt es im August in der ZDF Mediathek? © ZDF/Ramin Morady/BBC Three/Hulu

Der August könnte wettermäßig eine echte Wild Card werden. Sollten die grauen Wolken gewinnen, hat immerhin die ZDF Mediathek vorgesorgt. Gleich fünf neue Serien finden Einzug in den Streamingbereich des Senders.

Das Frühjahr und der Beginn des Sommers waren eher mau, doch nun scheint man beim ZDF den Wetterbericht genauer studiert zu haben. Pünktlich zu einem wenig sonnenreichen August schiebt das Zweite gleich fünf neue Serien und Staffeln in die Mediathek. Dazu gehört die zweite Staffel einer beliebten ZDF-Serie, ein neuer Blick auf die Probleme des Vaterwerdens und zwei beliebte britische Dramedys, die bereits zahllose Fanherzen weltweit erobern konnte.

4. August: Das Mädchen und die Nacht - 1. Staffel

Der erfolgreiche Schriftsteller Thomas (Ioan Gruffudd) reist in der Mini-Serie „Das Mädchen und die Nacht“ aus London nach Südfrankreich, um an einem Ehemaligentreffen der internationalen Schule teilzunehmen, die er einst besucht hat. Doch es gibt einen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit: Vor 25 Jahren begannen er und sein Freund Max (Gregory Fitoussy) ein Verbrechen, das nun vielleicht doch noch ans Tageslicht zu kommen droht. Zudem hat Thomas immer noch nicht mit Vinca (Ivanna Sakhno) abgeschlossen.

Die charismatische Mitschülerin, in die er unglücklich verliebt war, ist damals spurlos verschwunden. Am 4. August kommt die komplette erste Staffel der Serie „Das Mädchen und die Nacht“ in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF.

Im linearen Fernsehen sind die Episoden ab Sonntag, dem 13. August um 22.15 Uhr auf ZDF zu sehen. Immer sonntags werden zwei Episoden ausgestrahlt. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten in der ZDF-Mediathek im August finden Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)