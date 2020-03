Netflix: Das sind die besten Filme und Serien fürs Wochenende

Top 10

Am Wochenende mal wieder nichts geplant? Kein Problem, denn die Netflix-Abonnenten verraten, mit welchen Filmen und Serien man sich vor Langweile schützt.

Mit den Top-10-Listen auf Netflix verrät der Streamingdienst, welche Serien und Filme bei den Abonnenten am besten ankommen.

Die Rankings werden täglich aktualisiert.

Wir verraten, welche Inhalte es in die Liste geschafft haben.

Bei so viel Inhalten, die Netflix anbietet, verliert man schnell den Überblick. Zudem fällt die Wahl des idealen Films oder der perfekten Serie bei dem großen Angebot niemals leicht. Vielen hilft es deshalb, Freunde oder Familienmitglieder zu fragen, welche Produktionen sie empfehlen können - oder man holt sich einfach Rat bei allen Netflix-Abonnenten. Wie das gehen soll? Ganz einfach: Netflix stellt seit einiger Zeit täglich Top-10-Listen mit den meistgesehen Filmen und Serien zur Verfügung.

Netflix verrät, welche Serien und Filme die meisten Klicks bekommen - doch es gibt einen Haken

Insgesamt hat Netflix drei Top-10-Listen* auf der Website eingebaut: Eine zeigt die zehn meistgesehenen Filme des Tages, die zweite gibt Aufschluss über die beliebtesten Serien und die dritte Auflistung verrät, welche Filme und Serien insgesamt am besten abgeschnitten haben. Die Abonnenten finden die Rankings auf ihrer Startseite, in der Kategorie "Serien" sowie in der Rubrik "Filme".

Allerdings gibt es einen Haken: Die Listen werden nicht allen Nutzern angezeigt. Das hängt laut Aussagen von Netflix damit zusammen, dass die Inhalte der Top 10 nicht mit den Interessen eines Kunden übereinstimmen. Umso weniger die Interessen und Ranking-Ergebnisse gemeinsam haben, desto weiter unten befindet sich die Auflistung.

Das sind die besten Filme und Serien fürs Wochenende

Wer die Listen nicht vorfindet, erfährt hier, welche Inhalte die Nutzer sich am häufigsten angesehen haben. Folgendes Ranking zeigt alle Inhalte (Filme und Serien), die in Deutschland am häufigsten angeklickt wurden.

Das sind die Top 10 der meistgesehenen Filme und Serien auf Netflix (Stand: 16. März 2020):

+++Liste wird wöchentlich aktualisiert+++

