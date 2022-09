„Hubert ohne Staller“, neue Sissi-Verfilmung und Bond-Krimi: So actionreich wird der September bei Netflix

Von: Janine Napirca

Im September 2022 können Sie sich auf actionreiche, spannende und unterhaltsame Neuheiten im Programm von Netflix freuen.

Der September 2022 ist bei Netflix vor allem eines: actionreich und voller Spannung. So sehen Sie beispielsweise ab dem 2. September den Krimi „Knives Out – Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig als ermittelnden Privatdetektiv. Der Bond-Darsteller soll Familiengeheimnisse ans Licht bringen und den Mörder von Familienoberhaupt Harlan Thrombey überführen. Denn am Morgen nach seinem 85. Geburtstag wird der erfolgreiche Krimiautor tot aufgefunden.

„Hubert und Staller“: Auch in Staffel 10 geht es im September 2022 auf Netflix ohne Staller weiter

Nachdem Johannes Staller, genannt Hansi, die erfolgreiche Krimikomödie „Hubert und Staller“ nach der siebten Staffel verließ, ermittelt „Hubsi“ aka Christian Tramitz ohne seinen Partner weiter in brisanten Kriminalfällen rund um Wolfratshausen am Starnberger See. Ab dem 1. September sehen Sie Franz Hubert und Reimund Girwidz in der zehnten Staffel von „Hubert ohne Staller“ auf Netflix.

Ab September 2022 können Sie die zehnte Staffel „Hubert ohne Staller“ bei Netflix streamen. © Steffi Adam/Imago

Haben Sie bereits die ersten Folgen des „Game of Thrones“-Prequels „House of the Dragon“ gesehen? Zudem startete im September bei Amazon Prime Video die „Der Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“.

Netflix strahlt neue Sissi-Verfilmung aus: „Die Kaiserin“ startet mit Staffel 1 im September 2022

Auch in der neuen Verfilmung „Die Kaiserin“ verliebt sich die rebellische Elisabeth in Franz, den Kaiser von Österreich, und bringt das Machtgefüge am Wiener Hof völlig durcheinander. Nach der Hochzeit muss sie sich zum einen gegen ihre Schwiegermutter Sophie, durchsetzen, zum anderen auch gegen Franz‘ Bruder Maxi, der sich selbst nach dem Thron – und nach Sisi – sehnt.

Elisabeth von Wittelsbach (Devrim Lingnau) verliebt sich in der Netflix-Serie „Die Kaiserin“ in den Kaiser von Österreich (Philip Froissant). © Thomas Schenk/Netflix

Streamen Sie ab dem 29. September 2022 „Die Kaiserin“ auf Netflix um zu erfahren, was passiert, als sich feindliche Truppen an den Grenzen des Habsburgerreiches formieren und sich das Volk in Wien aus Protest gegen den Kaiser erhebt.

Auf diese Neuerscheinungen können Sie sich im September 2022 bei Netflix freuen

Welche weiteren Filme und Serien ab September 2022 neu bei Netflix zu sehen sind, lesen Sie im Folgenden.

Ab 1. September 2022 auf Netflix:

Booksmart

Outbreak

Rock’N’Rolla

Love in the Villa

Corpse Bride

The Mechanic: Resurrection

Labor Day

Vizinhos – Nachbarn

Antebellum

Einsame Entscheidung

Zola

Hubert und Staller, Staffel 10

Détox, Staffel 1

Ab 2. September 2022 auf Netflix:

Knives Out – Mord ist Familiensache

Das Festival der Troubadoure

Devil in Ohio (Miniserie)

Fakes, Staffel 1

Dated & Related, Staffel 1

Du bist nichts Besonderes, Staffel 1

Buy My House, Staffel 1

The Fabulous Lives of Bollywood Wives, Staffel 2

Ab 5. September 2022 auf Netflix:

CoComelon, Staffel 6

Ab 6. September 2022 auf Netflix:

Diorama

Der smarte Umgang mit Geld

Bee and Puppycat, Staffel 1

Ab 7. September 2022 auf Netflix:

Hollyblood

Chef’s Table: Pizza, Staffel 1

Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers, Staffel 1

Ab 9. September 2022 auf Netflix:

End of the Road

Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser

Narco Saints, Staffel 1

Cobra Kai, Staffel 5

Merlí – Sapere Aude, Staffel 2

Ab 12. September 2022 auf Netflix:

Kalte Füße

Ada Twist, Staffel 3

Ab 13. September 2022 auf Netflix:

Cyberpunk: Edgerunners, Staffel 1

Ab 14. September 2022 auf Netflix:

Broad Peak

Die katholische Schule

Heartbreak High, Staffel 1

Verschwunden in Lørenskog (Miniserie)

El Rey, Vicente Fernández, Staffel 1

Das Verbrechen unserer Mutter (Miniserie)

Ab 15. September 2022 auf Netflix:

Hunde im All, Staffel 2

Imperator Fatih Terim, Staffel 1

Ab 16. September 2022 auf Netflix:

Do Revenge

I Used to be Famous

Jogi

Spieglein, Spieglein

Skandal! Der Sturz von Wirecard

Santo, Staffel 1

The Brave Ones, Staffel 1

Liebe macht blind: Nach dem Altar, Staffel 2

Gymnastics Academy: A Second Chance, Staffel 1

Fate: The Winx Saga, Staffel 2

Ab 17. September 2022 auf Netflix:

Du bist nicht allein

Ab 19. September 2022 auf Netflix:

Ein lustiges Hundeleben, Staffel 3

Ab 21. September 2022 auf Netflix:

Der Parfumeur

Iron Chef: Mexiko, Staffel 1

The Bling Ring: Hollywood Heist, Staffel 1

Designing Miami, Staffel 1

Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin, Staffel 1

Ab 22. September 2022 auf Netflix:

Schnelles Geld, Staffel 2

Thai Cave Rescue (Miniserie)

Karmas Welt, Staffel 4

Ab 23. September 2022 auf Netflix:

Athena

A Jazzman’s Blues

Lou

Die Mädchen aus der letzten Reihe, Staffel 1

Jamtara – Das Phisher-Dorf, Staffel 2

Pokémon: Die Arceus Chroniken, Staffel 1

Ab 24. September 2022 auf Netflix:

Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy

Denver-Clan, Staffel 5

Ab 25. September 2022 auf Netflix:

The Kid Detective

Ab 26. September 2022 auf Netflix:

My Little Pony – Mit Huf und Herz, Kapitel 2

Ab 28. September 2022 auf Netflix:

Blond

Finger weg! Brasilien, Staffel 2

Die härtesten Gefängnisse der Welt, Staffel 6

Ab 29. September 2022 auf Netflix:

Die Kaiserin, Staffel 1

Ab 30. September 2022 auf Netflix:

Rainbow

Human Playground, Staffel 1

Entergalactic

Der Boden ist Lava, Staffel 3

Die Phantomwelpen, Staffel 1

Außerdem sollen demnächst „Plan A Plan B“, „The Imperfects“, „¿A quién le gusta mi follower?“, „Partner Track“ und „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ auf Netflix erscheinen. Ebenso wie die zweite Staffel von „Masaba Masaba“ und die Fortsetzung von „Delhi Crime“.