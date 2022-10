Netflix schaltet neue Funktion für Profiltransfer frei: Was nun zu beachten ist

Teilen

Netflix schaltet neue Funktion frei © Netflix

Kurz bevor das werbefinanzierte Spar-Abo startet, hat Netflix ein neues Feature angekündigt, das Nutzern den Umzug eines Profils vereinfachen soll. Doch was genau sind Profiltransfers und was gibt es jetzt zu beachten?

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wann der Streaming-Gigant Netflix, der das Basis-Abo ab November mit Werbung für 4,99 Euro anbietet, das allgemein verbreitete Passwort-Teilen nicht mehr so sang- und klanglos hinnehmen wird wie bisher. War das Unternehmen besonders in der Wachstumsphase überaus nachsichtig mit unter Freunden geteilten Accounts, verdichten sich seit einiger Zeit die Anzeichen, dass ein Richtungswechsel ansteht. Nun hat der Streamingdienst eine neue Funktion angekündigt, die auf einen größeren Umschwung hindeuten könnte.

Was sind Profiltransfers?

Einige Nutzer haben die Mail schon erhalten, für andere wird sie wohl bald verschickt werden. In üblicher Manier schaltet Netflix nach und nach die Profile der Mitglieder für neue Funktionen frei. Dieses Mal geht es um die sogenannten Profiltransfers. Damit kann jemand sein Profil, inklusive Watchlist, Empfehlungen, Titelverlauf, Einstellungen und gespeicherter Spiele in einen neuen Account umziehen lassen. Laut dem Unternehmen sollen damit zum Beispiel Paaren, die sich trennen, Erleichterungen verschafft werden. Das Übertragen eines Profils in ein bestehendes Konto ist mit dieser Funktion jedoch nicht möglich. Ein neu abgeschlossenes Abo ist also Voraussetzung. Auch das Duplizieren eines Profils ist mit der neuen Funktion nicht möglich. Was genau dahinter steckt und was man beachten muss, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)