Netflix-Profilbild ändern: Mit einem einfachen Trick können Sie eigene Fotos hochladen

Von: Sophia Adams

Teilen

Netflix-Nutzer können ihre Lieblingsfiguren aus Serien als Profilbild wählen. Der Streamingdienst bietet eine Auswahl an Charakteren und Promis an. © Lexie Harrison-Cripps/imago-images

Sie finden das von Netflix vorgegebene Profilbild ziemlich langweilig? Kein Problem, denn Sie können ein neues Foto wählen. Dafür gibt es sogar mehrere Möglichkeiten.

Bekanntermaßen können mehrere Nutzer auf Netflix zugreifen, obwohl nur eine Person ein Abo abgeschlossen hat. Damit sich nicht alle die gleiche Watchlist teilen müssen, gibt es zudem die Option, separate Profile anzulegen. Sollten Sie den Premium-Tarif gewählt haben, dürfen Sie sich über einen zusätzlichen Vorteil freuen: Das Streaming ist auf vier verschiedenen Geräten zeitgleich möglich. Doch Vorsicht: Dieses sogenannte „Account-Sharing“ erlaubt Netflix nur innerhalb des gleichen Haushalts. Sollten Sie sich dieser Regel widersetzen, könnte es zu einer Sperrung des Accounts kommen.

Gehen wir einmal davon aus, dass Sie sich einen Account mit der Familie, der WG oder dem Lebenspartner teilen. Den einzelnen Profilen können Sie in diesem Fall Namen geben, um sie voneinander zu unterscheiden. Wenn Sie Netflix aufrufen, sehen Sie außerdem Fotos über den Namen, die verschiedenfarbige Smileys abbilden. Mit zwei einfachen Tricks können Sie diese Bilder austauschen, um ihr individuelles Profil noch deutlicher hervorzuheben.

Netflix-Profilbild ändern: Diese Möglichkeiten bietet der Streamingdienst

Zunächst die gute Nachricht: Netflix lässt es zu, das Bild zu ändern. Dafür müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Rufen Sie die Netflix-Startseite auf und gehen Sie oben rechts auf Ihr Bild. Es öffnet sich ein Menü. Dort wählen Sie „Profile verwalten“. Anschließend erscheinen alle angelegten Profile mit einem Stift-Symbol. Klicken Sie auf das Profil, das Sie bearbeiten möchten. Es öffnet sich die Seite „Profil bearbeiten“. Dort finden Sie links Ihr Profilbild mit einem Stift-Symbol. Klicken Sie auf den Stift. Jetzt können Sie eines der vorgegebenen Bilder auswählen.

Der Nachteil ist, dass Netflix nur eine kleine Auswahl an Bildern vorgibt. Diese zeigen Charaktere aus Filmen und Serien des Streamingdiensts. Wer ein eigenes Foto hochladen möchte, muss eine andere Option wählen.

Video: Netflix-Serien, die auf auf wahren Begebenheiten basieren

Netflix-Profilbild: So können Sie ein eigenes Foto verwenden

Sie möchten ein persönliches Foto, ein witziges Meme oder das Bild Ihres Schauspieler-Idols als Profilbild verwenden? In diesem Fall können Sie sich mit der Google-Chrome-Erweiterung „Custom Profile Picture for Netflix“ behelfen. Auf Twitter bestätigen mehrere Nutzer, dass dieser Trick bedenkenlos funktioniert. So müssen Sie vorgehen:

Öffnen Sie Google Chrome und suchen Sie nach der Erweiterung „Custom Profile Picture for Netflix“. Laden Sie sich die Erweiterung herunter, öffnen Sie Netflix und klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt „Profile verwalten“ (siehe oben, zweiter Schritt). Klicken Sie oben rechts auf das Symbol der Erweiterung (neben dem Link). Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie das Profil auswählen können, das Sie bearbeiten möchten. Darunter befindet sich ein Button, um ein eigenes Foto hochzuladen. Wählen Sie ein Bild und klicken Sie anschließend auf „Save“. Nun erscheint Ihr ausgewähltes Foto als Profilbild.