Eindrückliche Kriegsfilme, K-Drama-Serien und Halloween-Horror-Klassiker: So spannend ist der Oktober bei Netflix

Von: Janine Napirca

Wer bei nasskaltem Herbstwetter lieber gemütlich zuhause bleibt, kann sich im Oktober 2022 auf zahlreiche neue Filme und Serien verschiedener Genres bei Netflix freuen.

Mit gleich zwei K-Drama-Serien geht Netflix im Oktober 2022 an den Start. Den Anfang macht „Little Women“ am 8. Oktober 2022. Die Drama-Serie aus Korea erzählt die Geschichte dreier Schwestern, die in Armut leben und in eine Verschwörung der Reichen und Schönen verwickelt werden. Denn auf mysteriöse Art erhalten sie 70 Milliarden Won. In „Once Upon a Small Town“ hingegen muss sich ein Tierarzt an das Leben auf dem Land gewöhnen. Die K-Drama-Serie sehen Sie ab 17. Oktober bei Netflix. Welche Filme und Serien seit September 2022 neu bei Netflix sind, können Sie hier nachlesen.

Ganz im Zeichen von Halloween gehen im Oktober 2022 bei Netflix Horror-Klassiker an den Start

Ab dem 1. Oktober 2022 können Sie sich auf Netflix richtig schön gruseln, zum Beispiel mit „Paranormal Activity: Die Gezeichneten“. Der Ableger der „Paranormal Activity“-Reihe über das Übernatürliche von Christopher B. Landon stammt aus dem Jahr 2014,schließt aber nicht an die Inhalte von „Paranormal Activity 4“ an. Ebenfalls am 1. Oktober erscheint auf Netflix der Horrorfilm „Freitag der 13.“. Weltweit konnten Zuschauerinnen und Zuschauer den Horrorklassiker erstmals am 13. Februar 2009, einem Freitag, im Kino sehen. Wer schon sehnsüchtig auf die vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ wartet, muss sich noch ein wenig gedulden, aber immerhin hat Netflix endlich das Startdatum von „You 4“ bekannt gegeben. Auch wann die fünfte Staffel „The Crown“ bei Netflix erscheint, ist nun bekannt.

Neben K-Dramas und Horrorfilmen zu Halloween brilliert der Oktober 2022 bei Netflix durch Kriegsfilme

Mit „Im Westen nichts Neues“ und „Der Schatz des Duce“ veröffentlicht Netflix im Oktober 2022 gleich zwei eindrucksvolle Kriegsfilme. Während der erste Kriegsfilm den Ersten Weltkrieg thematisiert, befindet sich das Setting des zweiten Kriegsfilms Ende des Zweiten Weltkriegs. „Im Westen nichts Neues“ basiert auf dem weltbekannten gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque und erzählt die Geschichte eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Sie können den Film des Regisseurs Edward Berger ab 28. Oktober 2022 auf Netflix streamen.

Ab Oktober 2022 können Sie unter anderem den Kriegsfilm „Der Schatz des Duce“ bei Netflix streamen. © Sara Petraglia/Netflix

„Der Schatz des Duce“ erscheint zwei Tage früher, am 26. Oktober, auf Netflix. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wollen Widerstandskämpfer Mussolinis Schatz aus dem faschistischen Hauptquartier in Mailand stehlen. Die Hauptrollen in dem actionreichen Kriegsfilm übernehmen Pietro Castellitto, Matilda De Angelis und Isabella Ferrari, Regie führte Renato de Maria.

Auf diese Neuerscheinungen können Sie sich im Oktober 2022 bei Netflix freuen

Welche weiteren Filme und Serien ab Oktober 2022 neu bei Netflix zu sehen sind, lesen Sie im Folgenden.

Ab 1. Oktober 2022 auf Netflix:

Tyler Perry‘s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor

The Losers

Annabelle Comes Home



A Nightmare on Elm Street

A Nightmare on Elm Street Freitag der 13.

Paranormal Activity: Die Gezeichneten

Sommer vorm Balkon

Austenland

My Best Friend‘s Girl

Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde

One Half Of Me

Ab 2. Oktober 2022 auf Netflix:

Siempre reinas, Staffel 1

Ab 3. Oktober 2022 auf Netflix:

Chips und Toffel, Staffel 4

Ab 4. Oktober 2022 auf Netflix:

Hasan Minhaj: The King’s Jester

Ab 5. Oktober 2022 auf Netflix:

Togo

Ich trau mich 100-mal

Mr. Harrigan’s Phone

Contigo Capitán, Staffel 1

Das Klunkerimperium, Staffel 3

Hochwasser, Staffel 1

Nailed It!, Staffel 7

13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thailand überlebten

Ab 6. Oktober 2022 auf Netflix:

Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo

Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest, Staffel 1

Ab 7. Oktober 2022 auf Netflix:

Doll House

Ich. bin. so. glücklich.

Old People

Der Maulwurf, Staffel 1

Derry Girls, Staffel 3

Gänsehaut um Mitternacht

Glitch, Staffel 1

Manno-Pause, Staffel 1

TIGER & BUNNY 2 - Part 2

Das Redeem-Team

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max, Staffel 1

Kev Adams: Mein wahres Ich

Ab 8. Oktober 2022 auf Netflix:

Little Women, Staffel 1

Ab 10. Oktober 2022 auf Netflix:

Spirit Rangers, Staffel 1

Ab 11. Oktober 2022 auf Netflix:

Die geborgte Ehefrau

The Cage, Staffel 1

Die Insel der Küstenwölfe, Staffel 1

DEAW 13 Thai Stand Up Comedy

Iliza Shlesinger: Hot Forever

Ab 12. Oktober 2022 auf Netflix:

Belascoarán, Privatdetektiv, Staffel 1

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition, Staffel 1

Wild Croc Territory, Staffel 1

Ab 13. Oktober 2022 auf Netflix:

exception, Staffel 1

Sue Perkins: Perfectly Legal, Staffel 1

The Playlist

Dead End: Paranormal Park, Staffel 2

Ab 14. Oktober 2022 auf Netflix:

The Curse of Bridge Hollow

Für die Kämpfer, für die Verrückten, Staffel 1

Heilige Familie, Staffel 1

Mismatched, Staffel 2

Take 1, Staffel 1

Ab 17. Oktober 2022 auf Netflix:

Once Upon a Small Town, Staffel 1

Waffels und Mochis Restaurant, Staffel 1

Ab 18. Oktober 2022 auf Netflix:

Somebody Feed Phil, Staffel 6

Unsolved Mysteries: Ausgabe 3, Episoden 1-3

LiSA Another Great Day

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy

Ab 19. Oktober 2022 auf Netflix:

The School for Good and Evil

The Stranger

Die grünen Handschuhe, Staffel 1

Liebe macht blind: Staffel 3, Episoden 1-4

Notre-Dame

Ab 21. Oktober 2022 auf Netflix:

28 Days Haunted, Staffel 1

Barbaren, Staffel 2

From Scratch

High: Bekenntnisse einer Drogenkurierin, Staffel 1

Descendant

Oni: Die Geschichte der Donnergöttin

Ab 23. Oktober 2022 auf Netflix:

Franco Escamilla: Lauschangriff

Ab 24. Oktober 2022 auf Netflix:

Die Kreidelinie

Run

Ab 25. Oktober 2022 auf Netflix:

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, Staffel 1

Unsolved Mysteries: Ausgabe 3, Episoden 4-6

Barbie: Ein sagenhafter Roadtrip

Fortune Feimster: Good Fortune

Ab 26. Oktober 2022 auf Netflix:

Der Schatz des Duce

Hellhole

The Good Nurse

Liebe macht blind: Staffel 3, Episoden 5-7

Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan

Ab 27. Oktober 2022 auf Netflix:

Die Rückkehr der Familie

Dubai Bling, Staffel 1

Romantic Killer, Staffel 1

Earthstorm: Naturgewalten auf der Spur, Staffel 1

Daniel Spellbound, Staffel 1

Familienanhang: Teil 5

Ab 28. Oktober 2022 auf Netflix:

Im Westen nichts Neues

Wendell & Wild

Wild Is the Wind

Big Mouth, Staffel 6

Drink Masters, Staffel 1

The Bastard Son & The Devil Himself, Staffel 1

Wenn ich das gewusst hätte, Staffel 1

I AM A STALKER, Staffel 1

Meine Begegnung mit dem Bösen, Staffel 1

Des Weiteren sollen ebenfalls bald „20th Century Girl“ und „Inside Man“ auf Netflix erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde allerdings vom Streamingdienst bislang noch nicht bekannt gegeben.