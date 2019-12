Ein schlechter Scherz?

+ © dpa/picture alliance/Alexander Heinl Oh je, mit dem Jahresrückblick hat sich Netflix wohl einen Fauxpas geleistet. © dpa/picture alliance/Alexander Heinl

Netflix hat einen Jahresrückblick mit den besten Serien-Szenen von 2019 veröffentlicht. Von einem Detail sind einige Zuschauer aber gar nicht begeistert.

Am Ende jedes Jahres lassen es sich insbesondere TV-Sender nicht nehmen, unzählige Jahresrückblicke zu veröffentlichen. Darin werden die interessantesten Nachrichten, die besten Songs oder die faszinierendsten Bilder 2019 zusammengefasst. Netflix hat sich diesem Trend ebenfalls angeschlossen und ein Video mit den besten Szenen aus Serien veröffentlicht. Der gesamte Clip ist eine Parodie auf bekannte Fernsehformate - doch unzählige Kommentare zeigen, dass der Scherz definitiv keine Punktlandung war.

Netflix fasst die zehn besten Szenen des Jahres in einem Video zusammen

Welche Art von Jahresrückblick hat sich Netflix konkret überlegt? In dem neun Minuten langen Clip werden zehn Szenen aus Serien wie "Stranger Things", "Dark" oder "Riverdale" gezeigt, die als die größten Momente des Streamingdienstes gelten. Während die Serien-Schnipsel laufen, kommentieren Prominente wie Daniela Katzenberger, Lucy Diakovska und Olivia Jones das Geschehen.

Durch die Beiträge der Stars erinnert der Rückblick an TV-Formate wie "Die ultimative Chartshow" von RTL. Die gravierende Ähnlichkeit deutet darauf hin, dass Netflix mit dem Video genau diese Sendungen parodieren möchte - weshalb auch größtenteils nur völlig alberne Szenen im Ranking auftauchen.

Parodie von Netflix kommt bei Zuschauern nicht so gut an

Ein Blick auf die Kommentare verrät, dass der Scherz nicht so gut ankam. Während einige die Parodie als solche enttarnt haben und lustig finden, sind andere von den prominenten Gästen nicht sehr begeistert. So schreibt eine Userin beispielsweise: "Ich habe doch Netflix, damit ich diese Z-Promi-Nasen nicht mehr sehen muss. Und was macht Netflix? Wirbt die alle von der Chartshow ab. Na danke." Andere drohen dagegen mit der Kündigung des Netflix-Abos, falls noch einmal ein ähnliches Video erscheinen sollte.

Bleibt abzuwarten, ob Netflix für Ende 2020 eine bessere Idee parat hat.

soa