Netflix: Neue Serien und Filme im Januar 2023

Neu bei Netflix im Januar

Neue Staffeln von „Vikings: Valhalla“, „Sky Rojo“ und „Ginny & Georgina“ sowie ganz neue Serien wie „Totenfrau“, „That“ ‚ „90s Show“ oder das interaktive „Kaleidoscope“ kommen im Januar auf Abonnenten von Netflix zu.

Das Jahr 2023 begeht Netflix (Basis-Abo mit Werbung seit November für 4,99 Euro) wieder mit vielen Neuheiten im Januar. Darunter neue Staffeln von „Vikings: Valhalla“ und „Ginny & Georgia“, die „That ‚70s Show“-Fortsetzung „That ‚90s Show“ oder die interaktive Serie „Kaleidoscope“. Im Filmbereich gibt es beispielsweise „Sicario“ von Denis Villeneuve und „Tenet“ von Christopher Nolan zu entdecken.

Für das Mutter-Tochter-Gespann aus „Ginny & Georgia“ geht es am 5. Januar nach fast zwei Jahren Pause endlich weiter. Nachdem Ginny (Antonia Gentry) am Ende der ersten Staffel erfahren hatte, dass ihre Mutter Georgia (Brianne Howey) ihren Stiefvater ermordet hat, um Ginny zu schützen, muss sich die 16-Jährige in der zweiten Staffel nun mit diesem Wissen auseinandersetzen.

Die neue Comedy „That ‚90s Show“ setzt 15 Jahre nach dem Ende der Originalserie an. Es ist 1995 und Leia (Callie Haverda, Shut Eye), die Tochter von Eric (Topher Grace) und Donna (Laura Prepon) besucht ihre Großeltern im Sommer in Wisconsin, wo sie eine neue Generation von Point-Place-Kids kennenlernt. Kitty (Debra Jo Rupp) und Red (Kurtwood Smith) behalten die Bande im Auge. Die chronologische Präsentation der Netflix-Neustarts finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)