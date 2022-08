Mittelalter-Filme auf Netflix: Was Sie nicht verpassen sollten, wenn Sie „The Last Kingdom“ gefeiert haben

Von: Juliane Gutmann

Keine Unterhaltung ohne Schwerter, Schlachten und Burgen? Wer nach diesem Motto Serien und Filme auswählt, der kommt auf Streamingportalen voll auf seine Kosten.

Netflix, Amazon Prime Video bis Sky: Alle Streaming-Anbieter haben unzählige Produktionen im Repertoire, die sich um historische Ereignisse ranken. Da werden ganze Königreiche von Wikingern angegriffen, wie in der Netflix-Serie „The Last Kingdom“. Oder aber Lords werden von ihresgleichen gestürzt, holde Maiden von Rittern umgarnt oder Heere in die Schlacht geführt. Die Siegeszüge von Serien wie „Vikings“, „Barbaren“ oder „Die Tudors“ zeigen: Serien- und Filmjunkies haben ein Herz für Geschichten, die im Mittelalter spielen und auf historischen Ereignissen basieren.

Sie sind Mittelalter- und Historienfilmen und -serien verfallen und suchen neue Inspiration? Mit folgenden zwei Netflix-Filmen tauchen Sie wieder ein in die Welt von Lords, Tafelrunden und Burgfräulein.

Hinter den Kulissen von „Outlaw King“: Die Serie spielt unter anderem vor malerischen Burgen im Vereinigten Königreich. © David Eustace/Netflix

1. Outlow King

Die Netflix-Serie „Outlaw King“ zeichnet die Geschichte des schottischen Königs Robert I. nach. Die Produktion punktet nicht nur mit prominenten Schauspielern: Die Hauptfigur Robert I., auch Robert the Bruce genannt, wird von Chris Pine gemimt. Auch die Nähe zu den historischen Fakten macht „Outlaw King“ zu einem der besseren Mittelalter-Filme. Die Handlung spielt während der schottischen Unabhängigkeitskriege, die zwischen 1296 und 1357 stattfanden. Losgetreten vom schottischen Freiheitskämpfer William Wallace kämpften die Schotten damals gegen die Engländer. Am Ende war es aber Robert Bruce, auch Robert I. genannt, der die Freiheit der Schotten erstritt. In „Outlaw King“ kann man nicht nur sein Geschichtswissen auffrischen: Die Kostüme und das authentische mittelalterliche Flair, das im Film gezeigt wird, werden nicht nur Mittelalter-Fans erfreuen.

2. The King

Auch in der Netflix-Serie „The King“ werden Sie bekannte Gesichter sehen. Die Hauptfigur, der englische König Heinrich V. von England wird von Dune-Star Timothèe Chalamet gespielt und auch Robert Pattinson ist als Sohn des französischen Königs mit von der Partie. Zwar werden Historiker bei „The King“ mehr Abweichungen von den reellen Begebenheiten des frühen 15. Jahrhunderts, in welchem der Film spielt, finden. Doch vor allem bei den Sequenzen, in welchen Krieg und Gräuel gezeigt wird, müssen sich die Zuschauer auf ungeschönte und realitätsnahe Aufnahmen einstellen, wie das Portal Gamestar warnt. (jg)