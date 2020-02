Netflix: Die perfekten Filme für Valentinstag - einen gibt es gratis für Nicht-Abonnenten

Romantische Auswahl

Haben Sie für Valentinstag einen Filmabend geplant? Dann bietet Netflix die perfekte Auswahl. Einen Film können sich sogar Nicht-Abonnenten ansehen.

Dank des Film- und Serien-Angebots auf Netflix ist der Valentinstag gerettet.

ist der Valentinstag gerettet. Der Streamingdienst bietet eine riesige Auswahl an romantischen Filmen .

. Wer kein Netflix-Abo hat, kann einen Film sogar gratis sehen.

Sie haben den Valentinstag noch gar nicht geplant? Sorgen müssen Sie sich deshalb nicht machen - so lange Sie ein Netflix-Abo besitzen. An ergreifenden, witzigen und romantischen Liebesfilmen mangelt es dem Streamingdienst nicht.

Doch auch Nicht-Abonnenten kommen auf Ihre Kosten: Einen Film gibt es gratis für alle.

Netflix bietet einen Film umsonst an - allerdings nur auf begrenzte Zeit

Wer sich schon immer einmal die Romanze "To All The Boys I've Loved Before" ansehen wollte, hat Glück: Bis zum 9. März steht der Film auch Personen ohne Netflix-Abo* zur Verfügung. Mit der Aktion will Netflix potentielle Nutzer anlocken. Und tatsächlich bietet sich dadurch die Möglichkeit, sich die Plattform einmal genauer anzusehen - sofern Sie sich bislang unsicher waren, ob Sie ein Abo abschließen sollen oder nicht.

Zur Handlung von "To All The Boys I've Loved Before": Die Schülerin Lara Jean Song Covey (Lana Condor) hat jedem Jungen, in den sie einmal verliebt war, einen Liebesbrief geschrieben. Verschickt hat sie diese allerdings nicht, denn stattdessen bewahrt sie alle Zettel in ihrem Zimmer auf. Eines Tages geraten die Briefe allerdings in die Hände ihrer fünf ehemaligen Schwärme. Lara Jean bleibt damit nichts anderes übrig, als sich der peinlichen Situation zu stellen.

Übrigens: Mittlerweile gibt es sogar schon den zweiten Teil des Films mit dem Titel "To All The Boys - P.S. I Still Love You" auf Netflix.

Passend zu Valentinstag: Weitere Liebesfilme auf Netflix

Für Valentinstag hat Netflix* sogar eine neue Film-Kategorie angelegt. Unter "Lieblingstitel für Valentinstag" findet sich eine große Auswahl an passenden Filmen und Serien. Dazu zählen unter anderem:

"Frühstück bei Tiffany"

"Rendezvous mit Joe Black"

"Dirty Dancing"

"Flugmodus"

"Sinn und Sinnlichkeit"

"The Kissing Booth"

"The Perfect Date"

"Alex Strangelove"

"Sierra Burgess is a Loser"

"Walk the Line"

"Falling Inn Love"

"Mamma Mia!"

"Französisch für Anfänger"

Twilight-Saga

"Heiter bis wolkig"

"Meine erfundene Frau"

"Crazy, Stupid, Love"

"Clueless - was sonst!"

"Wie ein einziger Tag"

"P.S. Ich liebe Dich"

"Your Name. - Gestern, heute und für immer"

"Die Hochzeit meines besten Freundes"

"Arthur - Kein Kind von Traurigkeit"

"An deiner Seite"

"Irre sind männlich"

"Frontalknutschen"

"When we first met"

"Keinohrhasen"

"The Great Gatsby"

