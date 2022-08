Skandalfilm „365 Days“-Fortsetzung: So turbulent wird der August 2022 auf Netflix

Von: Janine Napirca

Teilen

Seriensuchties und Filmliebhaber aufgepasst: Der August 2022 bei Netflix wird ganz schön turbulent und abwechslungsreich.

Bei dem Film „365 Tage – Dieser Tag“, dem ersten Teil der Trilogie à la „Shades of Grey“, scheiden sich die Geister: während die einen in der Netflixproduktion eine leidenschaftliche Liebesgeschichte sehen, ist das polnische Erotikdrama für die anderen eine gefährliche Verharmlosung sexualisierter Gewalt.

Fans der Story um den sizilianischen Mafiosi Massimo und die polnische Verkaufsleiterin Laura dürfen sich jedoch freuen: am 19. August 2022 erscheint auf Netflix die Fortsetzung „365 Days – Noch ein Tag“. Wohin die Reise der entführten Laura, die sich innerhalb von 365 Jahren in Massimo verlieben sollte, geht, bleibt abzuwarten. Netflix kündigt auf seiner Homepage an, dass sich die Beziehung der beiden in einer Vertrauenskrise befindet und Nacho versucht, das Paar auseinanderzubringen.

Bjarne Mädel ist ab dem 3. August 2022 als Kleinganove im Film „Buba“ auf Netflix zu sehen

Auch für Fans deutscher Filme ist im August bei Netflix was dabei. Bjarne Mädel, den viele aus „Stromberg“ oder „Der Tatortreiniger“ kennen, schlüpft im Spielfilm „Buba“ in die Rolle von Jakob Otto, ein Kleinstadt-Krimineller, der mit seinem Bruder Dante ein System entwickelt, um seinen Alltag so unangenehm wie es nur geht zu machen.

„Stromberg“- und „Der Tatortreiniger“-Fans aufgepasst: Ab 3. August ist Zuschauerliebling Bjarne Mädel in „Buba“ als Betrüger einer örtlichen Mafiagang bei Netflix zu sehen. © Netflix

Denn seit dem Tod der Eltern glaubt Jakob, auch genannt Buba, daran, alle guten Gefühle ausgleichen zu müssen – bis er sich verliebt. Ab dem 3. August können Sie Bjarne Mädel als „Buba“ im gleichnamigen Film auf Netflix streamen.

Auf diese Neuerscheinungen können Sie sich im August 2022 bei Netflix freuen

Welche weiteren Filme und Serien ab August 2022 neu bei Netflix zu sehen sind, lesen Sie im Folgenden.

Ab 1. August 2022 auf Netflix:

Café Minamdang, Staffel 1

Die Addams Family

Jagdfieber 4: Ungebetene Besucher

Ab 2. August 2022 auf Netflix:

Forecasting Love and Weather, Staffel 1

Ab 3. August 2022 auf Netflix:

Guten Morgen, Verônica: Staffel 2

Chad and JT Go Deep 2

Buba

Schieb es nicht aufs Karma!

Absolutes Fiasko: Woodstock ’99, Staffel 1

Ab 4. August 2022 auf Netflix:

Tamara Falcó: La marquesa, Staffel 1

Kakegurui Twin, Staffel 1

Wedding Season

Ab 5. August 2022 auf Netflix:

Twenty Five Twenty One, Staffel 1

Sandman, Staffel 1

Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film

Carter

Darlings

Ab 6. August 2022 auf Netflix:

Reclaim

Ab 8. August 2022 auf Netflix:

Codewort: Kaiser

Ab 9. August 2022 auf Netflix:

Ich habe gerade meinen Vater getötet, Staffel 1

Ab 10. August 2022 auf Netflix:

Locke & Key, Staffel 3

Indian Matchmaking, Staffel 2

Instant Dream Home, Staffel 1

Iron Chef Brazil, Staffel 1

School Tales – The Series, Staffel 1

Gönül – Herzenslied

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall

Ab 11. August 2022 auf Netflix:

Stay on Board: The Leo Baker Story

Dota – Dragon’s Blood Buch 3

Ab 12. August 2022 auf Netflix:

Noch nie in meinem Leben…, Staffel 3

A Model Family, Staffel 1

13: Das Musical

Day Shift

Ab 16. August 2022 auf Netflix:

Untold: The Girlfriend Who Didn‘t Exist

Ab 17. August 2022 auf Netflix:

Glühendes Feuer, Staffel 1

Nada Suspeitos, Staffel 1

Look Both Ways

Royalteen

Ab 18. August 2022 auf Netflix:

Was Katzen denken

Tekken: Bloodline, Staffel 1

Ab 19. August 2022 auf Netflix:

Echoes

Alma, Staffel 1

Kleo, Staffel 1

365 Days – Noch ein Tag

Ab 20. August 2022 auf Netflix:

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar

Ab 22. August 2022 auf Netflix:

Ab 23. August 2022 auf Netflix:

Untold: The Rise and Fall of AND1

Chad and JT Go Deep, Staffel 1

Ab 24. August 2022 auf Netflix:

Ollies Odyssee, Staffel 1

Mo, Staffel 1

Queer Eye: Brazil, Staffel 1

Selling The OC, Staffel 1

Unter Feuer, Staffel 1

Zwei wie Pech und Schwefel

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee

Ab 25. August 2022 auf Netflix:

That‘s Amor

Geschichtshappen, Staffel 2

Ab 26. August 2022 auf Netflix:

Drive Hard: The Maloof Way, Staffel 1

Ludik, Staffel 1

Partner Track, Staffel 1

Liebe für Erwachsene

Seoul Vibe

Me Time

Ab 29. August 2022 auf Netflix:

La jefa – Die Chefin

Ab 30. August 2022 auf Netflix:

Untold: Operation Flagrant Foul

I AM A KILLER, Staffel 3

Ab 31. August 2022 auf Netflix:

Familiengeheimnisse, Staffel 1

I Came By

Club América gegen Club América

Diese Netflix-Serien werden 2022 fortgesetzt Fotostrecke ansehen

Wann genau „Partner Track“ und die zweite Staffel von „Delhi Crime“ auf Netflix erscheinen, ist bislang noch nicht bekannt. Es könnte diesen Monat noch soweit sein. Gleiches gilt für die zweite Staffel von „Masaba Masaba“. Denn auch die Fortsetzung dieser Serie soll bald auf dem Streamingdienst verfügbar sein.