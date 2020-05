Sind Sie betroffen?

Netflix hat sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschieden: Unzählige Abos werden in den nächsten Wochen gekündigt, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Netflix hat in einer Pressemitteilung eine neue Maßnahme angekündigt.

Tausende von Abos werden in der nächsten Zeit vom Streamingdienst gekündigt.

Dafür muss eine bestimmte Voraussetzung erfüllt sein.

Netflix hat kürzlich eine Maßnahme bekannt gegeben, die viele Nutzer völlig verwundert: Bald schon sollen Tausende von Abos automatisch gekündigt werden. Was zunächst nach einem Schock-Szenario klingt, ist eigentlich harmloser als gedacht. Tatsächlich sollen nämlich nur Abonnenten betroffen sein, die Ihr Konto ohnehin kaum nutzen. Was Sie jetzt beachten müssen, verraten wir Ihnen in diesem Beitrag:

Netflix will Abos von inaktiven Nutzern kündigen

Geht Netflix nun gegen illegales Account-Sharing* vor? Oder werden Nutzer bestraft, die anderweitig gegen die Richtlinien des Streamingdiensts verstoßen? An dieser Stelle gleich die Entwarnung: Wenn Sie Netflix regelmäßig nutzen, sind Sie nicht von den automatischen Abo-Kündigungen* betroffen.

Stattdessen wird der ein oder andere Abonnenten die Maßnahme sogar begrüßen: Laut einer Pressemitteilung will der Streamingdienst jegliche Abos von Nutzern beenden, die sich seit über einem Jahr keine Inhalte mehr angesehen haben. Diese Kündigungen erfolgen zudem nicht ohne Vorwarnung, denn die Betroffenen werden zunächst per E-Mail oder per App-Benachrichtigungen über diesen Schritt informiert. Sollten Sie einer automatischen Konto-Schließung nicht zustimmen, können sie ganz einfach widersprechen.

Doch was genau bedeutet ein Ende des Abos für die monatlichen Netflix-Zahlungen? Diese werden ebenfalls eingestellt, der Streamingdienst bucht also ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Geld mehr ab. Gleichzeitig ist es nicht mehr möglich, auf die angebotenen Filme und Serien zuzugreifen.

Mit dieser Maßnahme will Netflix verhindern, dass Nutzer unnötig Geld für einen Service ausgeben, den sie nicht nutzen. Die automatischen Kündigungen dürften also vielen Menschen entgegenkommen.

Kann man nach einer Kündigung ein neues Netflix-Abo abschließen?

Laut dem Magazin The Verge will Netflix bereits ab dem 1. Juni 2020 die ersten Abos kündigen. Prüfen Sie also regelmäßig Ihre Mails, um zu sehen, ob Sie ebenfalls betroffen sind.

Falls Sie nach der Kündigung Ihr Konto reaktivieren möchten, bietet Ihnen Netflix diese Option übrigens an. Wer innerhalb von zehn Monaten nach dem Abo-Ende die Zahlungen erneut aufnimmt, hat übrigens einen großen Vorteil: Jegliche Profil-Einstellungen, Favoriten und mehr werden in diesem Zeitraum gespeichert.

