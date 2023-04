Nach Lionsgate+-Aus: Dieser Streamingdienst übernimmt die Inhalte 

Seit kurzer Zeit Geschichte

Lionsgate+ respektive Starzplay ist seit kurzer Zeit Geschichte. Da kommt die Meldung, dass MGM+ International einen Relaunch erhält und einen Content-Deal mit Lionsgate abgeschlossen hat. Demnach wandern einige Lizenzen zum Amazon-Channel.

Wer sich nach dem Ende von Lionsgate+ gewundert hat, wo die dortigen Inhalte landen, kann mal bei MGM+ International reinschauen, denn dort wurde ein Content-Deal für Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und die Niederlande geschlossen, der Serien und Filme von Lionsgate und Starz umfassen soll. Bereits in den USA wurde aus dem Pay-TV-Sender Epix die neue Marke MGM+ und nun geht es auch international mit dem Tochterunternehmen von Amazon weiter. Wer sich für die Inhalte interessiert, zahlt künftig 3,99 Euro im Monat plus Prime-Video-Gebühren.

„Nach dem Relaunch von MGM+ in den USA zu Beginn des Jahres konnten wir einen Zuwachs an Abonnent:innen verzeichnen“, so Chris Brearton, VP Prime Video Studios Corporate Strategy. „Jetzt werden die internationalen Streamingdienste von MGM diesem Beispiel folgen und als MGM+ International in ausgewählten Ländern relaunchen, in denen wir weitere Investitionen in Inhalte tätigen, um die Stärke der kultigen Marke zu nutzen und unser Wachstum als internationaler Premium-Streamingservice zu beschleunigen.“ Weitere Details zu den aktuellen Plänen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)