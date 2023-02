Marvel-Studios-Chef über die neue Serie The Marvels

Die drei Hauptfiguren aus The Marvels © Walt Disney

Die Marvel Studios und Walt Disney haben erst kürzlich die Entscheidung getroffen, den Film The Marvels um einige Monate nach hinten zu verschieben. Studio-Chef Kevin Feige macht nun einen gewagten Vergleich, was das Sequel zu Captain Marvel betrifft.

Gegenüber Entertainment Weekly hat Kevin Feige ein großes Interview gegeben, wo nicht nur verraten wurde, dass die Arbeit am nächsten Spider-Man-Film im vollen Gange ist, sondern auch, dass man die TV-Serien etwas weiter auseinanderziehen möchte. Demnach könnte es sein, dass man auf absehbare Zeit nur „Secret Invasion“ und die zweite Staffel von „Loki“ sehen wird. Ob es im Jahr 2023 darüber hinaus weitere TV-Staffeln geben wird, muss sich dann zeigen. In der Pipeline stecken noch „Echo“, „Ironheart“, „Agatha: Coven of Chaos“ oder „Daredevil: Born Again“ und „Wonder Man“ sowie diverse Animationsserien.

Auch zu „The Marvels“ mit „Ms. Marvel“ aka als Kamala Khan (Iman Vellani) hatte Feige etwas zu sagen, was den Streifen hypen soll, der jüngst auf den 10. November verschoben wurde und somit einige Monate später kommt als zunächst geplant. Mit dabei sind Captain Marvel (Brie Larson) als Carol Danverse, besagte „Ms. Marvel“ und Monica Rambeau (Teyonah Parris, „WandaVision“), die ihre Kräfte bündeln. Regie führt Nia DaCosta („Candyman“). Was der Studiochef noch zu sagen hatte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)