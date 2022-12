Loki, Secret Invasion und Ahsoka: Was gibt es 2023 bei Disney+?

2023 wirft seinen Schatten voraus und Disney+ rührt die Werbetrommel für alte und neue Formate, die dann beim Streamingdienst online gehen sollen. Mit dabei sind die Rückkehr von Loki und Mando, das Debüt von Secret Invasion und Ahsoka sowie Peter Pan & Wendy, American Born Chinese und mehr.

Loki (Tom Hiddleston) kehrt 2023 mit einer zweiten Staffel zu Disney+ und seiner wachsenden Mitgliederzahl zurück. Das bestätigt nun auch ein neues Preview-Video des Streamingdienstes, das die Highlights beim Netflix-Verfolger darstellt. Ebenfalls dabei sind „Ahsoka“ mit Rosario Dawson, „Secret Invasion“ mit Emilia Clarke und Samuel L. Jackson, letzterer natürlich als Nick Fury, oder „Peter Pan & Wendy“. Auch „American Born Chinese“, basierend auf dem Graphic Novel oder „Win or Lose“ aus dem Hause Pixar werden kurz präsentiert.

Im März gibt es zudem die dritte Season von „The Mandalorian“ mit Pedro Pascal („The Last of Us“) und Baby Yoda aka Grogu. Bei „Ahsoka“ geht es um eine Bedrohung für die New Republic, die die ehemalige Jedi-Ritterin untersucht. Bisher bestätigt sind dort Natasha Liu Bordizzo (als Sabine Wren) und Eman Esfandi (als Ezra Bridger). Was sonst noch zu Disney+ kommt und den Trailer sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)