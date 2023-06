Kohlrabenschwarz: Kritik der ersten Staffel der Paramount+-Serie

Mit „Kohlrabenschwarz“ wagen sich Paramount+ und Tommy Krappweis an die TV-Adaption der gleichnamigen Erfolgshörspielserie auf Audible. Dank einer stringenten, schnörkellosen Erzählweise sowie starken schauspielerischen Leistungen macht der ideenreiche Genremix von der ersten bis zur letzten Minute Spaß.

Wer die inzwischen auf zwei Staffeln angewachsene Hörspielserie „Kohlrabenschwarz“ von Tommy Krappweis und Christian von Aster kennt, hat eine recht genaue Vorstellung davon, worum es sich bei dieser ebenso intelligenten wie charmanten Mixtur aus Mysteryserie, LokalKrimiserie und Comedyserie handelt. Allen anderen sei an dieser Stelle bereits ein näherer Blick wärmstens empfohlen, denn die TV-Adaption der Hör-Produktion spielt in der deutschen Fernsehlandschaft aufgrund seiner Einzigartigkeit in einer eigenen Liga.

Stefan Schwab (Michael Kessler) ist ein guter Psychologe und hat sein Können jahrelang der Rosenheimer Polizei als Opferbetreuer zur Verfügung gestellt. Doch der Job forderte seinen Tribut: Schwabs Frau verließ ihn und hat das Haus behalten, während er sich in die Kleinstadt zurückzog. Als er nach Rosenheim zurückkehrt, bittet ihn sein alter Freund, Kommissar Falbner (Jürgen Tonkel) darum sich mit einer Serie verschwundener Jugendlicher zu befassen, die Aussagen zufolge in einen Transporter gezogen worden. Nach und nach stellt sich heraus, dass der Fall doch recht mysteriös ist, denn mit einem Mal scheint die alte bayrische Sage vom Kraxelmann zum Leben zu erwachen.