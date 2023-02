Knock at the Cabin stößt Avatar 2 vom Thron

Knock at the Cabin und Avatar 2 © Universal/20th Century

Der neue Shyamalan-Streifen Knock at the Cabin hat es geschafft, Avatar: The Way of Water nach knapp zwei Monaten vom Spitzenplatz der US-Kinocharts zu stoßen. Dennoch feiert James Cameron erneut Rekorde.

Zum ersten Mal seit Mitte Dezember ging Platz eins am Box Office nicht an „Avatar: The Way of Water“. Stattdessen steht nun der Horrorstreifen „Knock at the Cabin“ ganz oben, der zum Kinostart in den USA und Kanada 14,2 Millionen Dollar eingespielt hat. Das neue Werk von Kultregisseur M. Night Shyamalan („Unbreakable“, „The Sixth Sense“) wird von den Kritikern wieder recht gespalten bewertet. Rotten Tomatoes verzeichnet immerhin einen Score von 68 Prozent, was deutlich besser scheint als zuletzt bei „Old“ im Jahr 2021 mit 50 Prozent.

Auch die namhaften Stars Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“, „Glass Onion“), Rupert Grint („Harry Potter“) und Jonathan Groff („Mindhunter“) könnten „Knock at the Cabin“ in den kommenden Wochen helfen, weiter gute Zahlen zu verbuchen. Die Produktionskosten werden auf knapp 20 Millionen Dollar geschätzt, die nach dem ersten Wochenende weltweit wieder drin sein dürften. Denn international wurden zum Auftakt 7,02 Millionen Dollar eingenommen, wobei hierzulande die Premiere erst am 9. Februar erfolgt. Wie es aktuell bei Avatar 2 aussieht, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)