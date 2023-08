King-of-Queens-Star Leah Remini verklagt Scientology

Von: Mario Giglio

US-Schauspielerin Leah Remini bei den Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Seit ihrem Ausstieg bei Scientology vor zehn Jahren ist Schauspielerin Leah Remini damit beschäftigt, die Öffentlichkeit über die Machenschaften der Organisation aufzuklären, was sie zur erklärten Feindin ihrer ehemaligen Kirche macht. Nun geht sie einen Schritt weiter und verklagt die Sci-Fi-Sekte.

Die meisten Serienjunkies kennen US-Schauspielerin Leah Remini als Carrie Heffernan aus der Sitcom „King of Queens“. Privat war sie bis 2013 Mitglied der Sekte Scientology, der sie durch ihre Mutter seit Kindheitstagen angehörte. Nach ihrem Austritt wurde sie zur erklärten Gegnerin der Organisation, deren Methoden zur Kontrolle ihrer Mitglieder alles andere als astrein sind - vor allem, sobald man sich gegen sie ausspricht und zur Suppressive Person (SP) erklärt wird, gegen die per Fair-Game-Regel von Gründer L. Ron Hubbard alle Mittel recht sind.

Laut The Hollywood Reporter reichte Remini nun eine umfassende Klage gegen Scientology ein, die beim Los Angeles County Superior Court einging. Was der Star aus „King of Queens“ seinen ehemaligen Scientology-Wegbegleitern vorwirft, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)