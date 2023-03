Keanu Reeves: Karriere des John-Wick-Stars in Bildern

Teilen

Keanu Reeves im Laufe der Jahre © BBC Films/Lionsgate/Metro Goldwyn

Der Kinostart von John Wick: Kapitel 4 bietet einen willkommenen Anlass, auf die Karrierestationen von Hauptdarsteller Keanu Reeves zurückzuschauen. Ob Komödie, Science Fiction oder Historienfilm, dieser Schauspieler überrascht immer wieder mit seinen zahlreichen Rollen.

Am 2. September 1964 kommt Keanu Charles Reeves im Libanon zur Welt. Nach der frühen Trennung seiner Eltern zieht der kleine Keanu (hawaiianisch für kühle Brise über den Bergen) über Sydney und New York schließlich nach Toronto. Mit 15 Jahren beschließt er, nicht, wie eigentlich geplant, Profi-Eishockeyspieler zu werden, sondern sich stattdessen als Schauspieler zu versuchen. Sein Plan geht auf, schnell übernimmt er kleinere Parts in kanadischen Serien und auf der Theaterbühne. 1986 ergattert Reeves eine Nebenrolle im Sportdrama „Bodycheck“. Kurz nach dem Ende der Dreharbeiten zieht er nach Los Angeles um seine Karriere voranzubringen und wird bald schon in Hauptrollen besetzt, was eine mittlerweile über 35-jährige Karriere nach sich zieht (Die besten Premieren-Fotos von John Wick - Chapter 4 sehen Sie hier).

Auch wenn es beruflich die meiste Zeit gut für Keanu Reeves läuft, privat muss er immer wieder traurige Rückschläge einstecken. Neben der Schauspielerei hat es dem Kanadier die Musik angetan, er hat außerdem bereits Bücher veröffentlicht, Regie geführt und produziert. Des Weiteren unterstützt er zahlreiche wohltätige Zwecke und gilt als einer der nettesten Hollywoodstars.

1988: Gefährliche Liebschaften

„Dangerous Liaisons“ mag nicht Keanu Reeves erster Film sein, doch 1988 steht der damals 24-Jährige noch am Anfang einer langen Schauspielkarriere. Das oscarprämierte historische Liebesdrama „Gefährliche Liebschaften“ mit Hauptdarsteller:innen wie Glenn Close, Michelle Pfeiffer und John Malkovich muss jedoch das erste große Highlight für den damaligen Newcomer gewesen sein. Er spielt die Rolle des Chevalier Raphael Danceny, dem es die junge Cécile de Volanges (Uma Thurman) angetan hat. Weitere Stationen in der langen Karriere des Stars sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)