Jury Duty: Kritik zur verrückten Gerichtskomödie von Amazon Freevee

James Marsden (r.) in „Jury Duty“ © Amazon Freevee

Wenn man es richtig macht, kann man andere Menschen auch mit ganz viel Herz hinters Licht führen und dabei reale Freundschaften schließen. Genau das erleben wir in der Freevee-Mockumentary „Jury Duty“ mit James Marsden.

Das komödiantische Autorenduo Lee Eisenberg und Gene Stupnitsky („The Office“, „Good Boys“) hat sich offenbar gefragt, wie man „Die Truman Show“ in echt umsetzen kann, aber nicht als dystopische Medienkritik, sondern als Gerichtskomödie und Feier von Freundschaft. Mithilfe von „Funny or Die“-Regisseur Jake Szymanski sowie Schauspielstar James Marsden („Westworld“, „Sonic the Hedgehog“) haben sie für die kostenlose/werbefinanzierte Streaming-Plattform Amazon Freevee die halbfiktionale Mockumentary „Jury Duty“ (zu Deutsch: „Geschworenenpflicht“) kreiert, die man seit dem 7. April abrufen kann.

Mittlerweile sind alle acht Episoden der Auftaktstaffel online. Wer hätte gedacht, dass aus dieser kleinen - und ehrlicherweise ziemlich verrückten - Idee eines der frühen Serienhighlights 2023 entspringen würde? Eine ausführliche Kritik der ARD-Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)