Interview with the Vampire: Diese Rolle wird in Staffel 2 neu besetzt

Bailey Bass in Interview With the Vampire © AMC

Die Claudia-Performance von Jungschauspielerin Bailey Bass war bisher eines der Highlights der AMC-Blutsaugerserie Interview with the Vampire. Leider wird sie die Fangzähne nicht noch einmal ausfahren, denn ab der zweiten Season übernimmt ihre Kollegin Delainey Hayles die Rolle.

Schauspielerin Bailey Bass betrat mit der vierten Episode die Serien-Neuverfilmung von „Interview with the Vampire“ und spielte das Vampirkind Claudia zunächst als naiven Nachwuchs, dann in Episode fünf als rebellischen Blutsauger-Teen und ab Episode sechs als erwachsene Frau im unsterblichen Körper einer Heranwachsenden. Ab Staffel zwei wird nun nach einem Recasting ihre Kollegin Delainey Hayles den Part übernehmen, die man aus der Miniserie „Too Close“, der UK-Arztserie „Holb City“ oder ihren Theaterrollen am Londoner West End kennen könnte (hier zur Kritik der 1. Staffel).

Hayles ist somit die dritte Schauspielerin, die nach Kirsten Dunst im damaligen Film von 1994 und Bailey Bass in der ersten Staffel der AMC-Serie in die Rolle des Vampirmädchens Claudia schlüpft. Woher man die neue Darstellerin kennt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)