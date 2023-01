Inside Job: Netflix nimmt Verlängerung um eine zweite Staffel wieder zurück

Inside Job © Netflix

Cartoon-Verschwörung bei Netflix! Nachdem die animierte Comedy Inside Job längst um eine zweite Staffel verlängert worden war, zog der Streamingdienst jetzt doch im Nachhinein den Stecker.

Eigentlich hatte Netflix, dessen günstigeres Abo mit Werbung bisher wenig beliebt ist, schon im Juni letzten Jahres eine zweite Staffel seiner Verschwörungs-Cartoon-Komödie „Inside Job“ bestellt. Diese Verlängerung wurde nun offenbar zurückgezogen, wie Serienschöpferin Shion Takeuchi („Gravity Falls“, „The Regular Show“, Disenchantment) auf ihrem Social-Media-Kanal bestätigte:

„Es tut mir Leid Leute, es ist wahr. Es bricht mir das Herz, zu bestätigen, dass Netflix entschieden hat, die zweite Staffel von ‚Inside Job‘ abzusetzen. Über die Jahre sind diese Charaktere echte Leute für mich geworden und es macht mich fertig, nicht dabei zusehen zu können, wie sie groß werden. Reagan und Brett verdienen ihr Ende und endlich Glück zu finden. Ich hätte es geliebt, euch zu zeigen, was vor ihnen liegt. Danke an alle, die zugeguckt haben und dabei waren. Auch wenn es traurig ist, hilft es zu wissen, dass es Leute gibt, denen diese Charaktere so wichtig waren wie mir.“ Worum es in der Serie „Inside Job“ geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)