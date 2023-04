How to Stop Time: Marvel-Star Benedict Cumberbatch bald in neuer Serie

Benedict Cumberbatch in „Patrick Melrose“ © Showtime

Matt Haigs historischer Fantasyroman „Wie man die Zeit anhält“ soll nicht länger als Film, sondern als Serie adaptiert werden. Starpower hat das Projekt nichtsdestotrotz hinter sich, denn „Sherlock“- und Marvel-Star Benedict Cumberbatch übernimmt die langlebige Hauptrolle.

Studiocanal sitzt schon seit sechs Jahren auf den Rechten zu Matt Haigs Roman „How to Stop Time“ („Wie man die Zeit anhält“). Im Rahmen der TV-Konferenz Mip TV enthüllte man nun laut Deadline, dass man nicht länger einen Film, sondern eine Serie aus dem Stoff machen will. Dabei wird Schauspieler Benedict Cumberbatch („Sherlock“, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“) nicht nur mit seiner Produktionsfirma SunnyMarch beteiligt sein, sondern auch die Hauptrolle des übernatürlich lang lebenden Tom Hazard übernehmen.

In „How to Stop Time“ geht es um Personen, die durch besondere Veranlagung hunderte Jahre alt werden. Einer von ihnen ist der im 15. Jahrhundert geborene Tom, der immer wieder alles verloren hat, was ihm wichtig ist. Weitere Infos zum neuen Serienprojekt erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)