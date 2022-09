House of the Dragon: Wer spielt Ser Criston Col?

HotD-Darsteller-News

In der neuen Serie House of the Dragon wird Ser Criston Col von Fabien Frankel dargestellt. Auch wenn der Darsteller ein ziemlicher Newcomer ist, könntet Ihr ihn bereits auf dem Fernsehschirm gesehen haben.

Manche Figuren sind direkt Sympathieträger, andere nicht. Zum Glück für Schauspieler Fabien Frankel, dass er mit Ser Criston Cole einen charmanten Ritter ergattern konnte, der ihm die Herzen der Zuschauer:innen und das der Prinzessin Rhaenyra zufliegen lässt. Doch ob er noch ein anderes Gesicht hat, werden wir bald erfahren.

Darsteller Fabien Frankel absolvierte einen einjährige Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Art. Anschließend studierte er Professional Acting an der London Academy of Music and Dramatic Art und beendete sein Studium 2017 mit einem Bachelor. Seitdem war er in einigen Rollen zu sehen, darunter eine die Serienjunkie durchaus ins Auge gestochen sein könnte. Welche das ist, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)