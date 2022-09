House of the Dragon: Wer spielt Lyonel Strong?

Gavin Spokes in „House of the Dragon"

Auch wenn der Darsteller Gavin Spokes nun öfter in House of the Dragon zu sehen ist, kennt man ihn bisher kaum. Hier wird der Engländer vorgestellt und verraten, wo er bisher schon zu sehen war.

Lyonel Strong, Lord von Harrenhal, ist in der Serie „House of the Dragon“ ein Meister der Gesetze im Dienste von König Viserys (Paddy Considine). Er ist der Vater von Harwin (Ryan Corr) und Larys (Matthew Needham) Strong. Er gab dem König den entscheidenden Tipp für einen potentiellen Gatten für dessen Tochter. Damit überraschte er selbst den Regenten.

Darsteller Gavin Spokes absolviert seine Ausbildung am Liverpool Institute for Performing Arts. Er steht regelmäßig erfolgreich auf der Theaterbühne, doch auch vor der Kamera ist er immer wieder anzutreffen. Seine erste Rolle übernimmt er 2008 als Gastdarsteller in der britischen Krimiserie „The Bill“. Stokes besucht Serien wie Utopia, „Hollyoaks“ oder „Man Down“. 2019 ist er in einer Nebenrolle im Fernsehfilm „Brexit: The Uncivil War“ mit Benedict Cumberbatch zu sehen. In welcher Serie er erst kürzlich mit dabei war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)