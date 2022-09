House of the Dragon: Wer spielt Lord Corlys Velaryon?

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon in House of the Dragon und als Joseph Moody in der Serie Lewis - Der Oxford Krimi © Ollie Upton/HBO, ITV

In der Serie House of the Dragon wird Lord Corlys Velaryon alias Seeschlange von Steve Toussaint dargestellt. Der Darsteller hat erst recht spät zur Schauspielerei gefunden, aber dann doch einiges gemacht, was man gesehen haben könnte.

Die Nachfolgeserie zur Serie Game of Thrones, das lang erwartete House of the Dragon, begeistert weltweit das Publikum, unter anderem auch den Serienjunkies-Kritiker, der die zweite ausgestrahlte Episode mit vier von fünf Dracheneiern bewertet.

Zu diesem Anlass werfen wir einen Blick auf die Riege der Darsteller. Woher kennt man sie und welche Rolle spielen sie in der neuen HBO-Serie, die in Deutschland bei Wow, über Sky Q und auf Sky Atlatic zu sehen ist? Dieses Mal stellen wir Euch Steve Toussaint vor, der in „HotD“ Lord Corlys Velaryon mimt.

Welche Figur spielt Steve Toussaint in House of the Dragon?

Corlys Velaryon, bekannt als die Seeschlange, ist der sagenumwobene Lord of the Tides, Master of Driftmark und Oberhaupt des Hauses Velaryon. Er ist der Ehemann von Prinzessin Rhaenys Targaryen. In der jüngsten „House of the Dragon“-Episode versucht er, den König zu einem Schlag gegen die Freibeuter Crabfeeder zu bringen und bietet ihm außerdem die Hand seiner Tochter zur Vermählung an. Doch es läuft gerade nicht rund für den Mann mit der silbernen Zunge.

„House of the Dragon“: Daher kennen Sie den Cast Fotostrecke ansehen

Für seinen Darsteller dagegen umso besser. Schließlich hat der Brite Steve Toussaint mit einer HotD-Rolle ein großes Los gezogen. Erst seit dem Alter von 29 Jahren steht er überhaupt vor der Kamera und zwar für eine Nebenrolle in einer Sherlock Holmes-Episode. Noch im selben Jahr übernimmt er eine Hauptrolle in der Krimiserie „The Knock“, die von Zollbeamten handelt, die Schmuggler verfolgen. Woher Ihr den Darsteller kennen könnt, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)