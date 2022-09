House of the Dragon: Wer spielt Larys Strong?

Als Larys Strong ist Matthew Needham derzeit in House of the Dragon zu sehen. Auch wenn der Brite ein gefeierter Theaterdarsteller ist, könnte er einem bereits auf dem Bildschirm begegnet sein.

In der Serie „House of the Dragon“, zu deren erster Folge Sie hier eine Review finden, ist Lary Strong auch als der Klumpfuß bekannt. Er sitzt im Kleinen Rat und hat großen Einfluss auf gleich mehrere Könige gehabt. Darsteller Matthew Needham studiert Schauspiel an der London Academy of Music and Dramatic Art. Im Jahr seines Studienabschlusses, 2007, übernimmt er für zwei Jahre eine Hauptrolle in der britischen Ärzteserie „Casualty“.

Matthew Needham in House of the Dragon © Ollie Upton/HBO

Doch auch wenn er vor allem auf der Theaterbühne ist, so hat er doch die Hauptrolle in einem Oscarprämierten Werk inne gehabt und ist immer wieder in Historienserien zu sehen. Welche das sind, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)