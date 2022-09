House of the Dragon: Wer spielt Hobert Hightower?

Steffan Rhodri in „House of the Dragon“ und in „Harry Potter“ © Ollie Upton/HBO, Warner Bros.

In „House of the Dragon“ spielt Steffan Rhodri den Bruder der Figur von Rhys Ifans. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera stehen. Was hat der Darsteller von Hobert Hightower sonst noch in seiner Filmographie vorzuweisen?

In der Episode Wir erleuchten den Weg der Serie „House of the Dragon“ wurde Otto Hightower aus dem Schloss verbannt. Keine Konsequenzen für die massiven Versuche seines Großneffen Aegon auf den Thron zu setzen hat unterdessen Hobert Hightower zu erleiden. Wer ist der Darsteller, der der Figur Leben einhaucht?

Der walisische Darsteller Steffan Rhodri hat schon in einigen bekannten Produktionen mitgewirkt. Seit Mitte der 90er ist er in der Film-, Fernseh- und Theaterwelt zuhause. Unter andere, verkörperte er den Walisisch-Lehrer in dem Film „Ali G in da House“. Mit welcher Rolle der Schauspieler sich in die Herzen vieler Serienjunkies gespielt hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)