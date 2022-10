House of the Dragon: Wer spielt Erryk und Arryk Cargyll?

HotD-Darsteller-News

+ © Ollie Upton/ HBO Luke und Elliott Tittensor in „House of the Dragon“ © Ollie Upton/ HBO

In der Fantasyserie „House of the Dragon“ haben sich die Zwillinge Erryk und Arryk Cargyll zum Ende der ersten Staffel in das Zentrum des Geschehens geschlichen. Doch wer sind die beiden und woher kennt man die beiden Schauspieler Luke und Elliott Tittensor eigentlich?

In der jüngsten Episode der Serie „House of the Dragon“ haben die Zwillinge Erryk und Arryk Cargyll sich in den Mittelpunkt des Interesses geschlichen. Als persönlicher Wächter von Prinzessin Rhaenyra Targaryen (Emma D‘Arcy) hat Erryk ein klares Ziel vor Augen als die Übergabe des Thrones ansteht. Sein Zwillingsbruder Arryk hat eine andere Agenda.

Die Darsteller Luke und Elliott Tittensor sind eineiige Zwillinge, die in der Nähe von Manchester zur Welt gekommen sind. Luke übernimmt im Alter von 14 Jahren seine ersten Schauspielrollen im Fernsehkrimi „Real Men“ sowie der Seifenoper „Emmerdale Farm“, wo er bis 2009 in 291 Episoden dabei ist. Für die erste Staffel der britischen Comedyserie „Shameless“ teilt sich Luke 2004 die Rolle des Carl Gallagher mit seinem Bruder, doch es ist Elliott, der die Rolle bis 2013 allein übernimmt. Was die beiden seither gemacht haben, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)